Đâm hàng xóm sau khi bị nhắc chuyện uống rượu, người đàn ông lĩnh 10 năm tù

Ngày 9/9, Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Xa Văn Mượn, sinh năm 1970, trú tại thôn Nánh Nghê, xã Đức Nhàn về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 21/3/2025, Xa Văn Mượn đi bộ qua nhà Bùi Văn Hào, sinh năm 1990, trú cùng thôn. Thấy Lý Hồng Sơn, sinh năm 1996 và Bàn Văn Thăng, sinh năm 1985 đang ngồi uống nước ở sân, Mượn vào hỏi Sơn về điện thoại mình nhờ sửa đã xong chưa.

Do Mượn có biểu hiện say rượu nên Thăng bảo Mượn về nhà. Lúc này, Hào đang ngủ trong nhà nghe tiếng nói chuyện lớn nên ra xem. Thấy Mượn say rượu, nói to, chửi bới, Hào khoác vai kéo Mượn ra đường liên thôn. Mượn giằng co, kéo áo Hào nên bị Hào ngáng chân, vật ngã xuống đường và ghì giữ.

Thăng chạy ra can ngăn, Hào buông Mượn ra nhưng sau đó tiếp tục cầm ghế gỗ dọa khiến Mượn bỏ chạy. Khoảng 10 phút sau, Hào đi theo Mượn để nhắc nhở về việc uống rượu, nói năng gây mất trật tự. Cho rằng Hào tiếp tục có ý định đánh mình, Mượn về nhà lấy một con dao dài 27,5 cm, giấu phía sau lưng rồi tiến về phía Hào.

Bị cáo Xa Văn Mượn tại phiên tòa hình sự sơ thẩm.

Khi Hào nói: “Lần sau có uống rượu thì đừng đi và nói linh tinh nữa nhé”, Mượn rút dao, xông tới đâm một nhát trúng vùng bụng Hào. Bị đau, Hào giữ tay phải của Mượn, cả hai giằng co rồi ngã xuống mương cạn. Trong lúc giằng co, Mượn tiếp tục dùng mũ cối đánh Hào.

Thấy sự việc, những người xung quanh chạy đến can ngăn. Tuy nhiên, Mượn vẫn cầm dao đe dọa đuổi chém những người đến can ngăn, khiến mọi người phải bỏ chạy.

Sau đó, Bùi Văn Hào được đưa đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện. Kết luận giám định xác định Hào bị vết thương do Mượn dùng dao đâm vào vùng bụng, tỷ lệ tổn thương cơ thể 55%.

Sau khi gây án, Xa Văn Mượn đến cơ quan điều tra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và giao nộp con dao dùng để gây án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định con dao Mượn sử dụng là dao có tính sát thương cao thuộc danh mục được quy định tại Thông tư số 75/2024/TT-BCA. Khi được sử dụng với mục đích xâm phạm trái pháp luật đến tính mạng, sức khỏe con người, loại dao này được xác định là vũ khí quân dụng theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Kết quả giám định tâm thần cũng xác định Xa Văn Mượn không mắc bệnh tâm thần, tại thời điểm thực hiện hành vi có đầy đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhưng đã sử dụng dao có tính sát thương cao đâm vào vùng bụng của bị hại, gây tổn hại sức khỏe 55%. Hành vi thể hiện lỗi cố ý trực tiếp, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác và xâm phạm chế độ quản lý vũ khí của Nhà nước.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt Xa Văn Mượn 9 năm tù về tội “Giết người” theo điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự và 1 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 10 năm tù.

Mạnh Hùng