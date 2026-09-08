Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy trên biển đặc biệt nghiêm trọng

Các đối tượng người nước ngoài câu kết với người Việt Nam, lợi dụng tàu cá để vận chuyển ma túy từ vùng biển nước ngoài qua vùng biển Việt Nam, đưa đi nước thứ ba tiêu thụ.

Các đơn vị chức năng phối hợp điều tra, bắt giữ đường dây vận chuyển ma túy từ vùng biển nước ngoài qua vùng biển Việt Nam. Ảnh: CO4

Qua nắm tình hình trên biển và trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04-Bộ Công an) phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia đặc biệt nghiêm trọng.

Các đối tượng người nước ngoài câu kết với người Việt Nam, lợi dụng tàu cá để vận chuyển ma túy từ vùng biển nước ngoài qua vùng biển Việt Nam, đưa đi nước thứ ba tiêu thụ.

Trước tính chất, quy mô, diễn biến, 2/5, Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ đội Biên phòng, Hải quan xác lập chuyên án đấu tranh chung mang Bí số 126MT.

Qua công tác nắm tình hình, tổ chức tuần tra trên vùng biển, Ban Chuyên án phát hiện tàu cá BT-92066-TS, có 4 đối tượng chở khoảng 8.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa và 58 bao tải được giấu kín trong vách của hai bên mạn tàu nghi là ma túy.

Ngay sau đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Vụ 4, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, tiến hành khám xét phương tiện trên, thu giữ 58 bao tải dứa màu trắng, bên trong chứa tổng cộng 1.160 gói nilon màu xanh (ngụy trang dạng túi trà) chứa tinh thể màu trắng để trưng cầu giám định.

Cơ quan chức năng giám định tổng khối lượng 1,16 tấn Ketamine. Ảnh: C04

Kết luận giám định xác định toàn bộ số tinh thể thu giữ đều là chất ma túy, loại Ketamine, tổng khối lượng 1,16 tấn. Giá trị số ma túy bị bắt giữ trên thị trường ma túy đen khoảng 800 tỷ đồng.

C04 đã tập trung lực lượng đấu tranh, khai thác 4 đối tượng thuyền viên của tàu BT-92066-TS. Kết quả đã làm rõ các đối tượng trực tiếp chỉ đạo, điều hành các thuyền viên thực hiện hành vi phạm tội là Trần Ngọc Danh và trực tiếp điều hành.

Xác định Trần Ngọc Danh là đối tượng cực kỳ quan trọng, là “mắt xích” trong vụ án, cần phải tập trung lực lượng bắt giữ bằng được, C04 phối hợp Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Cơ quan Bộ Công an tại nước ngoài, Công an 4 địa phương, lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan tiến hành các biện pháp nghiệp vụ truy bắt thành công đối tượng Trần Ngọc Danh và đối tượng Nguyễn Văn Niềm đang trên đường lẩn trốn sang nước ngoài bằng đường tiểu ngạch.

Mở rộng truy xét, Ban Chuyên án xác định: sau khi biết tin tàu bị bắt, Danh đã nhờ Niềm liên hệ với các đối tượng để mang số tiền 1,2 tỷ đồng “chạy” các lực lượng chức năng xin cho tàu ra nhằm mục đích lấy lại số ma túy 1,16 tấn đang cất giấu trên tàu.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 7/6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy tại vùng biển giáp ranh Việt Nam-Indonesia.

Đến nay, C04 khởi tố 9 bị can. Trong đó: 4 bị can về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy; 4 bị can về tội Môi giới hối lộ; khởi tố 1 bị can về tội Đưa hối lộ và Vận chuyển trái phép chất ma túy và thu hồi số tiền hơn 1,2 tỷ đồng do các bị can đã sử dụng để thực hiện hành vi đưa hối lộ và môi giới hối lộ.

Ghi nhận thành tích của các lực lượng tham gia triệt phá đường dây vận chuyển ma túy trên, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng đã thay mặt Bộ Quốc phòng có Thư khen đối với 3 tập thể; đồng thời Bộ Công an cũng khen thưởng đột xuất 24 tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án.

Theo nhandan.vn