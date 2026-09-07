Nật Sơn giữ “thế trận lòng dân”

Từ phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an đến sự đồng thuận, chung sức của Nhân dân, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Nật Sơn ngày càng đi vào chiều sâu, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Chủ động phòng ngừa từ cơ sở, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, địa phương từng bước giữ bình yên cho từng thôn, bản, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ động phòng ngừa từ sớm

Công an xã Nật Sơn hướng dẫn công dân sử dụng bình chữa cháy mini.

Xác định nắm chắc tình hình là yếu tố quan trọng để phòng ngừa tội phạm, Công an xã Nật Sơn bám địa bàn, quản lý các nhóm đối tượng có nguy cơ phát sinh vi phạm; phối hợp với gia đình, nhà trường, các ban, ngành, đoàn thể trong giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ.

Từ ngày 1/1 - 31/8/2026, trên địa bàn xảy ra 1 vụ trộm cắp tài sản, Công an xã đã bắt, xử lý 2 đối tượng. Tình hình an ninh trật tự (ANTT) cơ bản được giữ vững, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp.

Hiện xã quản lý 164 đối tượng tại địa bàn cơ sở, gồm 93 đối tượng tâm thần, loạn thần, người yếu thế; 27 thanh thiếu niên hư; 20 trường hợp chấp hành án hình sự tại cộng đồng và 24 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, tái hòa nhập cộng đồng. Việc quản lý được gắn với giáo dục, cảm hóa và hỗ trợ, qua đó hạn chế nguy cơ tái phạm, góp phần phòng ngừa tội phạm từ sớm.

Để phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thực chất, Công an xã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng các mô hình tự quản phù hợp đặc điểm địa bàn; đồng thời hướng dẫn, phối hợp duy trì hoạt động, đánh giá hiệu quả để củng cố, nhân rộng.

Nật Sơn hiện duy trì 6 mô hình tự quản về ANTT theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”. Các mô hình tập trung vào những vấn đề thiết thực ở cơ sở như phòng ngừa, giáo dục, cảm hóa người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật; xây dựng “Cổng trường an toàn về ANTT”, “Cơ sở Đoàn không ma túy, trường học an toàn về ANTT”; hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; xây dựng “Tổ liên gia về PCCC”; quản lý, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên.

Các mô hình đã tạo sự gắn kết giữa lực lượng Công an với Nhân dân, đưa công tác bảo đảm ANTT đến từng gia đình, nhà trường, thôn, bản. Người dân không chỉ được tuyên truyền mà trực tiếp tham gia phát hiện, cung cấp thông tin, hòa giải và phòng ngừa những nguy cơ phát sinh.

Cùng với đó, Công an xã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể và cơ sở giáo dục tổ chức 4 buổi tuyên truyền về phòng, chống đuối nước, Luật Giao thông đường bộ, phòng chống xâm hại trẻ em, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên..., thu hút trên 1.370 lượt cán bộ, giáo viên, học sinh, hội viên và Nhân dân tham gia.

Công an xã Nật Sơn phối hợp Trạm y tế tuyên truyền phòng chống đuối nước.

Công tác tuần tra cũng được duy trì. Công an xã phối hợp lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tổ chức 21 ca tuần tra vũ trang, với trên 140 lượt cán bộ, chiến sĩ và lực lượng ANTT cơ sở tham gia. Qua vận động Nhân dân, lực lượng chức năng đã thu hồi 9 khẩu súng tự chế, góp phần loại bỏ nguy cơ mất ANTT từ cơ sở.

An ninh ổn định, tạo đà phát triển

Trong xây dựng “thế trận lòng dân”, những người có uy tín trong cộng đồng có vai trò đặc biệt quan trọng, nhất là ở những địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Tại thôn Hang Lờm, nơi đồng bào Dao sinh sống, ông Phùng Sinh Đường, trưởng thôn, người có uy tín thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con đoàn kết, chấp hành pháp luật, nhắc nhở con em tránh xa tệ nạn xã hội. Khi trong cộng đồng phát sinh mâu thuẫn, ông cùng những người có uy tín chủ động tuyên truyền, hòa giải, không để sự việc kéo dài.

Ông Đường chia sẻ: “Mình là người trong thôn, hiểu phong tục, tập quán và hoàn cảnh của bà con nên việc vận động cũng thuận lợi hơn. Giữ gìn ANTT trước hết là bảo vệ cuộc sống bình yên của mỗi gia đình, vì vậy bà con đều đồng thuận, ủng hộ và phối hợp với lực lượng Công an”.

Không chỉ bảo đảm ANTT, Công an xã Nật Sơn còn chủ động nắm tình hình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Hiện trên địa bàn có 5 dự án trọng điểm đang được triển khai đầu tư xây dựng. Qua nắm tình hình, chưa phát hiện vấn đề phức tạp về ANTT, góp phần tạo môi trường ổn định để các dự án triển khai thuận lợi.

Công an xã Nật Sơn hỗ trợ tích hợp tài khoản an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn.

Trung tá Bùi Minh Hiển - Phó Trưởng Công an xã Nật Sơn cho biết: “Muốn giữ vững ANTT phải chủ động nắm tình hình ngay từ cơ sở, làm tốt công tác phòng ngừa và phát huy sức mạnh của Nhân dân. Công an xã xác định phải gần dân, sát dân, lắng nghe Nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể kịp thời giải quyết những vụ việc mới phát sinh, không để hình thành điểm nóng”.

Thời gian tới, Công an xã tiếp tục nâng cao chất lượng các mô hình tự quản, đổi mới công tác tuyên truyền, quản lý chặt địa bàn và các nhóm đối tượng; duy trì tuần tra, kịp thời phát hiện, giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở. Trong đó, lấy người dân làm chủ thể, lực lượng Công an làm nòng cốt tham mưu, hướng dẫn và hỗ trợ.

Từ những việc làm cụ thể, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Nật Sơn đang được củng cố bằng sự đồng thuận của Nhân dân. Khi mỗi gia đình, mỗi thôn, bản cùng chung trách nhiệm, mỗi người dân trở thành một “mắt xích” trong bảo vệ ANTT, “thế trận lòng dân” sẽ trở thành nền tảng vững chắc để giữ bình yên từ cơ sở, phục vụ Nhân dân và thúc đẩy địa phương phát triển.

Đinh Thắng