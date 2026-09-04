Hoàn thành bàn giao 100% mẫu hài cốt liệt sỹ đợt 1, phục vụ giám định ADN

Ngày 4/9, Bộ CHQS tỉnh bàn giao 847 mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại 8 nghĩa trang cho Viện pháp y Quân đội, kết thúc giai đoạn 1 của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Vận chuyển các mẫu ADN lên xe, chuẩn bị bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội phục vụ công tác giám định, xác định danh tính.

Dự lễ bàn giao có Đại tá Lương Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Nguyễn Đức Cương - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí trong Đảng ủy - Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lương Thanh Hải cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Giai đoạn 1 của chiến dịch (từ ngày 2/4 đến hết ngày 31/8), toàn tỉnh đã hoàn thành việc lấy mẫu 4.694 phần mộ không có thông tin của 128 nghĩa trang, tại 69 xã, phường cần thực hiện, đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Qua đó, đã thu được 3.999 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện để bàn giao phục vụ công tác xét nghiệm ADN, đạt tỷ lệ trên 81%.

Lực lượng huy động tham gia chiến dịch là trên 3.000 lượt người, nòng cốt là cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ. Công tác vận chuyển, bảo quản, lưu mẫu hài cốt liệt sĩ được thực hiện chặt chẽ chu đáo, đúng quy trình, quy định.

Đến nay, đã bàn giao 8 đợt cho Viện Pháp y Quân đội với tổng số 4.002 mẫu, bảo đảm chu đáo, không để xảy ra sai sót. Kết quả này là cơ sở quan trọng để đẩy nhanh việc xác định danh tính các liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN, góp phần đưa các liệt sĩ trở về đúng tên tuổi, quê hương, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và tri ân sâu sắc những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Giai đoạn 2 của chiến dịch sẽ tiếp tục tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 40 nghĩa trang với 356 mộ thiếu một phần thông tin, phấn đấu hoàn thành theo đúng kế hoạch, tiến độ chung của Ban Chỉ đạo quốc gia.

Văn Khải

Bộ CHQS tỉnh