Giữ vững bình yên trên những tuyến đường dịp Quốc khánh

Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lực lượng Công an tỉnh, nòng cốt là Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT). Với tinh thần chủ động, bám sát địa bàn, xử lý nghiêm vi phạm, tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh được kiểm soát, tai nạn giao thông (TNGT) giảm cả 3 tiêu chí.

Cán bộ CSGT kiểm tra vi phạm qua hệ thống camera phạt nguội.

Giảm sâu tai nạn ở cả 3 tiêu chí

Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ, Thượng tá Nguyễn Mạnh Cường - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an tỉnh cho biết: "Trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn tỉnh xảy ra 7 vụ TNGT đường bộ, làm chết 1 người, bị thương 5 người. So với cùng kỳ năm 2025, TNGT giảm cả 3 tiêu chí, trong đó giảm 3 vụ, giảm 5 người chết và giảm 4 người bị thương. So với 5 ngày liền kề trước kỳ nghỉ lễ, số người chết do TNGT giảm 6 người.

Đáng chú ý, giao thông đường sắt và đường thủy nội địa được bảo đảm an toàn, không ghi nhận sự cố hay vụ tai nạn nào. Toàn tỉnh không xảy ra đua xe trái phép, không có ùn tắc giao thông kéo dài và không xảy ra vụ việc chống người thi hành công vụ.

Lực lượng CSGT ra quân tổng kiểm soát, siết chặt quản lý xe kinh doanh vận tải, bảo đảm an toàn giao thông.

Các vụ va chạm giao thông đường bộ nhỏ lẻ xảy ra tại một số xã, phường như Vĩnh Tường, Tân Lạc, Xuân Lũng, Vĩnh Phúc, Xuân Lãng, Lương Sơn, Vĩnh Hưng... được lực lượng chức năng khẩn trương có mặt xử lý, nhanh chóng giải tỏa hiện trường, không để ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông chung. Trong đó, có 1 vụ xảy ra trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua xã Xuân Lũng, do Cục C08 quản lý.

Siết chặt kiểm soát, xử lý vi phạm

Để bảo đảm TTATGT trong dịp nghỉ lễ, Phòng PC08 huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức 264 tổ tuần tra, kiểm soát với 513 ca, huy động 1.336 lượt cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ 24/24 giờ trên các tuyến giao thông trọng điểm, gồm đường bộ, đường sắt và đường thủy.

Với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản xử lý 4.269 trường hợp vi phạm; phạt tiền 11,70 tỷ đồng, tăng 1.159 trường hợp và tăng 4,571 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) 39 trường hợp, trừ điểm GPLX 618 trường hợp và tạm giữ 897 phương tiện các loại.

Các nhóm hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT được tập trung kiểm soát, xử lý. Lực lượng chức năng xử lý 763 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 981 trường hợp vi phạm tốc độ, 261 trường hợp chở quá tải, quá khổ, cơi nới thùng xe. Các hành vi như không đội mũ bảo hiểm, chuyển hướng sai quy định, không có GPLX... cũng được phát hiện và xử lý nghiêm.

Qua tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường bộ, lực lượng PC08 phát hiện, bắt giữ 1 vụ với 1 đối tượng phạm tội về ma túy; đồng thời phát hiện 7 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên các tuyến giao thông.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phục vụ Nhân dân

Song song với xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền, phòng ngừa được Công an tỉnh triển khai đồng bộ trước và trong kỳ nghỉ lễ. Lực lượng CSGT tổ chức 2 buổi tuyên truyền pháp luật về TTATGT cho hơn 2.340 học sinh và 119 giáo viên; vận động 96 nhà hàng, quán bar, vũ trường ký cam kết nhắc nhở khách hàng “Đã uống rượu bia - không lái xe”; vận động 18 xưởng cơ khí, sửa chữa ô tô không tiếp tay cho việc cơi nới thùng xe.

Lực lượng CSGT siết chặt kiểm tra xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng, bảo đảm an toàn trên mọi cung đường.

Trên các tuyến đường thủy nội địa, lực lượng chức năng tuyên truyền đến 235 chủ phương tiện; đồng thời bảo đảm 100% bến đò ngang chấp hành nghiêm các quy định về an toàn. Công an tỉnh phối hợp với Công an cấp xã tổ chức phát thanh lưu động hàng trăm lượt, cảnh báo nguy cơ TNGT trên các tuyến đường liên xã, liên thôn.

Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ, lực lượng CSGT Phú Thọ hoàn thành nhiệm vụ phân luồng, bảo đảm an toàn cho 2 trận đấu bóng đá thuộc khuôn khổ Vòng loại Giải bóng đá U20 châu Á tại Sân vận động Việt Trì. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ CSGT tăng cường tuần tra lưu động, chủ động hỗ trợ, hướng dẫn người dân từ các tỉnh, thành di chuyển về quê nghỉ lễ an toàn đã để lại những ấn tượng đẹp trong lòng Nhân dân.

Kết quả bảo đảm TTATGT trong dịp Quốc khánh 2/9 cho thấy tinh thần chủ động, trách nhiệm của lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ, đồng thời phản ánh những chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Từ những tuyến đường trọng điểm đến các khu dân cư, sự hiện diện của lực lượng chức năng cùng ý thức tự giác của người tham gia giao thông đã góp phần giữ cho hành trình về quê, du lịch và sum họp trong dịp Tết Độc lập được an toàn, thuận lợi, bình yên.

Đinh Vũ