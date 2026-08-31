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Phú Thọ: Khống chế đối tượng dùng dao, đá chống đối công an

Chiều 30/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Công an xã Tây Cốc vừa kịp thời khống chế, bắt giữ Lê Văn Sáu (sinh năm 1965, trú thôn Hợp Lai, xã Tây Cốc) sau khi đối tượng dùng dao và đá chống đối quyết liệt lực lượng Công an đang thi hành công vụ.

Phú Thọ: Khống chế đối tượng dùng dao, đá chống đối công an

Đối tượng Lê Văn Sáu tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Trước đó, chiều 28/8, Công an xã Tây Cốc tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Công Hùng, Tổ phó Tổ Bảo vệ an ninh trật tự thôn Hợp Lai về việc Lê Văn Sáu có hành vi chặn đường xin tiền ông Nguyễn Xuân Th. (sinh năm 1960, trú cùng thôn).

Khi bị từ chối, Sáu đã dùng gậy gỗ đánh ông Th. Trong quá trình đến xác minh vụ việc, ông Nguyễn Công Hùng đã bị đối tượng Sáu dùng cành cây vụt trúng tay trái.

Công an xã Tây Cốc đã phối hợp với Tổ Bảo vệ an ninh trật tự thôn Hợp Lai nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.

Quá trình vận động, yêu cầu Lê Văn Sáu về trụ sở làm việc, đối tượng không chấp hành, bất ngờ cầm dao đe dọa, truy đuổi lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời liên tiếp nhặt đá ném về phía tổ công tác.

Mặc dù được lực lượng Công an nhiều lần tuyên truyền, giải thích và yêu cầu chấp hành nhưng Lê Văn Sáu vẫn ngoan cố chống đối và cầm dao cố thủ trong nhà.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã nhanh chóng khống chế đối tượng, thu giữ hung khí, bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và những người có mặt tại hiện trường.

Tại cơ quan Công an, Lê Văn Sáu đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

https://daidoanket.vn/phu-tho-khong-che-doi-tuong-dung-dao-da-chong-doi-cong-an.html

Theo daidoanket.vn


Theo daidoanket.vn

 Từ khóa: Công an tỉnh Phú Thọ đối tượng Khống chế Chống đối Công an xã Cơ quan cảnh sát điều tra An ninh trật tự Bắt giữ Hiện trường Tuyên truyền
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