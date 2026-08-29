Lạc Lương chủ động ứng phó với thiên tai

Cuối tháng 8, đợt mưa lớn kéo dài làm đất từ taluy tràn vào một nhà dân ở thôn Lạc Lương; khoảng 40m đường từ trụ sở UBND xã đi thôn Sáo Thượng bị sạt lở. Trước nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập úng, các lực lượng của xã khẩn trương xuống địa bàn, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, kiểm tra từng vị trí xung yếu và chuẩn bị phương án sơ tán. Ở địa bàn rộng, nhiều đồi dốc, dân cư phân tán như Lạc Lương, chủ động ứng phó là giải pháp hiệu quả, góp phần hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Lãnh đạo xã Lạc Lương cùng lực lượng chức năng kiểm tra vị trí giao thông bị ảnh hưởng do mưa lớn để thống nhất phương án xử lý, bảo đảm an toàn.

Năm 2025, bão số 10 làm 176 nhà dân ở Lạc Lương bị ngập, 30 hộ bị đất sạt vào nhà; 24 hộ với gần 100 nhân khẩu phải di dời. Tuyến đường từ trung tâm xã vào 5 thôn vùng sâu, vùng xa sạt lở nghiêm trọng, taluy âm sụt lún, mặt đường hư hỏng; tổng thiệt hại trên địa bàn ước khoảng 9,5 tỷ đồng.

Sau đợt thiên tai, ông Bùi Văn Xứng, ở thôn Thượng, cho biết nhiều điểm sụt lún xuất hiện trên tuyến đường nối với trung tâm xã, khiến người dân bất an khi mùa mưa bão đến. Những thiệt hại này là lời cảnh báo để cấp ủy, chính quyền và người dân Lạc Lương luôn chủ động, thận trọng trước mỗi đợt mưa bão.

Từ ngày 18 - 22/8, trên địa bàn Lạc Lương có mưa vừa đến rất to. Ngay khi phát hiện các vị trí sạt lở, lãnh đạo xã cùng lực lượng chức năng trực tiếp kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ ảnh hưởng và yêu cầu theo dõi sát 2 vị trí. Trong điều kiện mưa còn tiếp diễn, đất đá trên các sườn dốc ngấm nước, nguy cơ sạt trượt vẫn hiện hữu.

Trước diễn biến đó, Công an xã Lạc Lương huy động 100% quân số, phối hợp với chính quyền và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động sơ tán. Các gia đình có người cao tuổi, trẻ nhỏ, người khuyết tật, hộ neo đơn được ưu tiên hỗ trợ. Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp giúp người dân di chuyển đồ dùng thiết yếu, gia súc, gia cầm đến nơi an toàn.

Đất, đá sạt xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông trên địa bàn xã Lạc Lương sau mưa lớn.

Việc kiểm tra tập trung vào khu dân cư ven sông, suối, vùng thấp trũng, chân taluy, sườn dốc, ngầm tràn, hồ đập và các tuyến đường có nguy cơ bị chia cắt. Trên cơ sở đó, xã xác định những hộ có thể phải di dời, địa điểm sơ tán và lực lượng hỗ trợ; đồng thời chuẩn bị phương tiện cứu hộ, vật tư, lương thực, nước uống, thuốc men cho các tình huống phát sinh.

Thông tin cảnh báo được chuyển qua hệ thống truyền thanh, các nhóm cộng đồng và tuyên truyền trực tiếp. Người dân được khuyến cáo không đi qua nơi nước chảy xiết, không đánh bắt thủy sản hoặc vớt củi trên sông, suối trong thời gian mưa lũ.

Theo đồng chí Bùi Văn Hoà - Chủ tịch UBND xã, dự báo hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa lớn, xã đã có chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị. Các đơn vị quân sự, công an sẵn sàng lực lượng, chuẩn bị phương tiện, phương án sơ tán và cứu hộ; Phòng Kinh tế theo dõi các công trình thủy lợi, hồ đập, vùng sản xuất và điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng; Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công cập nhật cảnh báo, hướng dẫn người dân kỹ năng phòng tránh. Ban quản lý các thôn nắm tình hình địa bàn, kịp thời báo cáo và huy động lực lượng tại chỗ khi cần.

Công an xã Lạc Lương phối hợp với lực lượng tại cơ sở hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Lạc Lương có trên 5.700 hộ với khoảng 25.000 người, phân bố tại 36 thôn. Xã được hình thành từ 4 xã Bảo Hiệu, Đa Phúc, Lạc Sỹ và Lạc Lương, địa hình nhiều đồi núi, dân cư phân tán, một số thôn cách xa trung tâm. Nhà ở, đất sản xuất và đường giao thông nằm xen giữa chân đồi, thung lũng, sông, suối. Địa bàn rộng khiến việc tiếp cận khu vực xảy ra sự cố có thể mất nhiều thời gian, nhất là khi đường bị sạt lở hoặc ngập sâu.

Cuối tháng 6/2026, mưa giông từng làm cây cổ thụ bật gốc, kéo đổ cột điện 0,4kV, gây hư hỏng mái tôn và phương tiện của một hộ dân trên địa bàn. Bởi vậy, công tác ứng phó được tổ chức theo từng địa bàn, chú trọng phát hiện sớm nguy cơ, đưa cảnh báo đến đúng hộ dân và chuẩn bị phương án sơ tán phù hợp. Những thôn có khả năng bị chia cắt được ưu tiên bố trí lực lượng, phương tiện và nhu yếu phẩm; các hộ trong vùng nguy hiểm phải sẵn sàng di chuyển khi có thông báo của chính quyền.

Mưa lớn còn có thể tiếp diễn, vì vậy, các điểm sạt lở, ngầm tràn, hồ đập và khu dân cư ven sông, suối vẫn cần được theo dõi sát. Với Lạc Lương, việc chuẩn bị kỹ từ các thôn, thông báo sớm đến từng hộ và kịp thời đưa người dân ra khỏi nơi nguy hiểm là cách thiết thực nhất để giảm thiệt hại do thiên tai.

Minh Vũ