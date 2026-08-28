Không để học sinh điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện

Từ đầu năm đến nay, tình hình trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực, số vụ và số người bị thương do TNGT giảm. Tuy nhiên, TNGT liên quan đến thanh thiếu niên, học sinh vẫn đáng lo ngại, nhất là khi năm học mới đang đến gần.

Tai nạn liên quan học sinh vẫn ở mức đáng lo

Theo đánh giá của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh, những tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 349 vụ TNGT, làm chết 221 người, bị thương 196 người; so với cùng kỳ năm 2025 giảm 22 vụ, giảm 69 người bị thương, song số người chết tăng 5 trường hợp. Riêng đường bộ xảy ra 348 vụ, làm chết 220 người, bị thương 196 người. Đáng chú ý, trong tổng số vụ TNGT, có 175 vụ liên quan đến lứa tuổi thanh, thiếu niên, làm 90 người chết và 99 người bị thương. Đối với nhóm học sinh từ 6 - 18 tuổi, xảy ra 81 vụ, làm 46 người chết và 54 người bị thương. Đáng chú ý, có 51 vụ xảy ra khi học sinh trực tiếp điều khiển phương tiện.

Lực lượng CSGT tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về ATGT cho học sinh trường TH&THCS xã Pà Cò.

Những con số trên cho thấy, an toàn giao thông đối với học sinh vẫn đáng lo ngại, đòi hỏi các giải pháp phòng ngừa được triển khai sớm. Bên cạnh tuyên truyền, giáo dục, quản lý phương tiện học sinh sử dụng khi đến trường cần được chú trọng, cũng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng.

Trước thềm năm học mới, nhu cầu sử dụng xe máy, xe máy điện, xe gắn máy để đến trường tăng cao. Nếu không kiểm soát tốt, nguy cơ học sinh chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng. Cùng với đó là những hành vi như không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, chở quá số người, đi hàng ngang, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, thậm chí “bốc đầu” vẫn diễn ra ở một bộ phận thanh thiếu niên.

Những hành vi vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông vẫn xảy ra trong học sinh, thanh thiếu niên.

Phân tích nguyên nhân TNGT những tháng đầu năm 2026 cho thấy, nhiều vụ xuất phát từ hành vi chủ quan của người điều khiển phương tiện. Trong đó, có 93 vụ do không chú ý quan sát, 56 vụ đi sai làn đường, phần đường, 28 vụ vi phạm quy định khi chuyển hướng, 19 vụ vi phạm tốc độ và 11 vụ vượt sai quy định. Đây là những lỗi thường gặp ở người trẻ thiếu kỹ năng, ý thức chấp hành pháp luật giao thông chưa đầy đủ.

Đừng để phương tiện trở thành mối nguy trong lứa tuổi học sinh

Để phòng ngừa nguy cơ TNGT liên quan đến thanh thiếu niên, học sinh, lực lượng chức năng đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật được tăng cường ngay tại cơ sở giáo dục. Tính từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng phối hợp với các nhà trường, cơ sở giáo dục và Công an cấp xã tổ chức 275 buổi tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn tại 275 trường học, với sự tham gia của 15.307 giáo viên và 171.451 học sinh.

Lực lượng CSGT và Công an xã Lạc Sơn phát hiện nhiều học sinh điều khiển phương tiện đến trường khi chưa đủ điều kiện.

Cùng với tuyên truyền, trên 13.200 học sinh, giáo viên đã ký cam kết chấp hành quy định về TTATGT; 100 phụ huynh ký cam kết không giao xe cho học sinh chưa đủ điều kiện. Gia đình quản lý chặt phương tiện, không giao xe cho con em khi chưa đủ tuổi, đủ điều kiện điều khiển là giải pháp trực tiếp góp phần phòng ngừa vi phạm và TNGT.

Tại các địa phương, công tác quản lý, giáo dục cũng được triển khai theo hướng sát đối tượng, sát địa bàn. Như tại xã Lạc Sơn, Công an xã đã chủ động triệu tập, nhắc nhở, giáo dục thanh thiếu niên có dấu hiệu vi phạm. Riêng trong tháng 7/2026, ít nhất 10 trường hợp được triệu tập giáo dục do vi phạm pháp luật giao thông đường bộ. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cũng phối hợp tuần tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, nẹt pô, đánh võng và những trường hợp có biểu hiện vi phạm.

Chuẩn bị bước vào năm học mới, Công an xã Lạc Sơn phối hợp với lực lượng CSGT tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật cho học sinh trong các nhà trường trên địa bàn.

Song song với đó, toàn tỉnh tiếp tục duy trì 629 mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại các cơ sở giáo dục, từng bước tạo môi trường giao thông an toàn ngay từ khu vực trường học. Lực lượng Công an cấp xã cũng phối hợp giữa tuần tra với tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về những nguy cơ và hành vi vi phạm thường gặp ở thanh thiếu niên, học sinh.

Trước năm học mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm trên đường mà quan trọng hơn là chủ động phòng ngừa từ gia đình. Phụ huynh cần nắm rõ phương tiện con em đang sử dụng, kiểm tra điều kiện về độ tuổi, giấy phép lái xe và loại phương tiện được phép điều khiển. Việc giao xe cho người chưa đủ điều kiện không chỉ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn mà còn có thể kéo theo trách nhiệm pháp lý đối với người giao phương tiện. Lực lượng chức năng cần tập trung tuần tra tại những tuyến đường, địa bàn, khung giờ thường xảy ra tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng; đồng thời xử lý nghiêm vi phạm gắn với tuyên truyền, giáo dục và phòng ngừa.

Một năm học mới đang bắt đầu. Cùng với sách vở, trường lớp, việc bảo đảm an toàn trên đường đến trường cũng cần được xem là hành trang quan trọng của mỗi học sinh.Gia đình, nhà trường, chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng cùng chủ động phòng ngừa, xử lý vi phạm sẽ góp phần giảm nguy cơ TNGT, bảo vệ tính mạng, tương lai của các em và xây dựng môi trường giao thông an toàn hơn trong năm học mới.

Mạnh Hùng