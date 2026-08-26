Thêm hy vọng tìm lại danh tính liệt sĩ

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ luôn được cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang xã Lương Sơn xác định là nhiệm vụ thiêng liêng, trách nhiệm và nghĩa tình. Những ngày này, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Lương Sơn, từng phần mộ được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, mở thêm hy vọng “trả lại tên” cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Những phần mộ chờ ngày có tên

Sáng 7/8, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Lương Sơn, địa phương tổ chức động thổ, triển khai khai quật, lấy mẫu tại 97 phần mộ liệt sĩ phục vụ giám định ADN, xác định danh tính. Ban Chỉ huy Quân sự xã trực tiếp huy động lực lượng dân quân tự vệ tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Nghĩa trang hiện có 198 phần mộ liệt sĩ, trong đó 97 phần mộ cần lấy mẫu. Qua thời gian, nhiều hồ sơ, tư liệu về liệt sĩ không còn đầy đủ, khiến việc xác định danh tính gặp không ít khó khăn. Vì vậy, việc lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN được kỳ vọng tạo thêm cơ sở khoa học, từng bước xác định chính xác danh tính những người đã hy sinh.

Đối với những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, đây không đơn thuần là công việc chuyên môn. Mỗi phần mộ được khai quật, mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập đều là một phần của hành trình tri ân những người đã nằm lại trong lòng đất, thể hiện trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã dành trọn tuổi trẻ cho độc lập, tự do của dân tộc.

Thiếu tá Nguyễn Duy Đức - Ban Chỉ huy Quân sự xã Lương Sơn chia sẻ: “Tham gia khai quật, lấy mẫu và phủ cờ Tổ quốc cho các phần mộ liệt sĩ là nhiệm vụ chúng tôi xác định phải thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất. Anh em dân quân được quán triệt từng thao tác phải hết sức cẩn trọng, chính xác, bảo đảm an toàn và thể hiện sự thành kính đối với các liệt sĩ. Chúng tôi mong những mẫu sinh phẩm được thu thập sẽ góp phần xác định chính xác danh tính, để các anh được trở về với gia đình bằng chính tên tuổi của mình”.

Sau mỗi phần hài cốt liệt sĩ được khai quật, lá cờ Tổ quốc được phủ lên trang nghiêm. Khoảnh khắc ấy khiến không khí nơi nghĩa trang càng lắng lại. Lá cờ đỏ sao vàng không chỉ là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc mà còn như một lời nhắc nhở về sự hy sinh của những người đã góp phần làm nên hòa bình hôm nay.

Mỗi phần mộ được khai quật, lá cờ tổ quốc được phủ trang nghiêm.

Trung tá Ngô Đăng Thành, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Lương Sơn cho biết: “Đơn vị xác định đây là nhiệm vụ vừa có yêu cầu chuyên môn cao, vừa mang ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc. Chúng tôi quán triệt cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tham gia nhiệm vụ phải thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Từ khâu chuẩn bị, khai quật, lấy mẫu đến quản lý, bàn giao mẫu đều phải chặt chẽ, đúng quy trình; đồng thời giữ gìn sự tôn nghiêm đối với từng phần mộ”.

Nối dài hành trình “trả lại tên”

Ngày 20/8, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Lương Sơn, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Phú Thọ phối hợp với địa phương tổ chức khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Các mẫu sinh phẩm được quản lý, bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng phục vụ giám định.

Phần mộ liệt sĩ được khai quật phục vụ giám định.

Hoạt động nằm trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”. Với sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ giám định ADN, những phần mộ chưa rõ danh tính có thêm cơ hội được xác định.

Đồng chí Đoàn Tiến Lập - Bí thư Đảng ủy xã Lương Sơn nhấn mạnh: Từ những mẫu sinh phẩm được lấy và giám định, hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin tiếp tục được nối dài. Đây là việc làm thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân liệt sĩ, đồng thời cụ thể hóa trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong thực hiện chính sách người có công, gìn giữ và lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”.

Đằng sau mỗi mẫu sinh phẩm là một niềm mong mỏi. Đó có thể là người thân đã dành hàng chục năm tìm kiếm, là những gia đình chưa biết chính xác người con, người anh, người cha của mình đang nằm ở đâu. Vì thế, mỗi kết quả giám định ADN không chỉ có giá trị về mặt khoa học mà còn mang ý nghĩa tinh thần lớn lao, giúp những gia đình có thêm cơ hội khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài nhiều năm.

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã Lương Sơn lau dọn các phần mộ liệt sĩ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Hành trình xác định danh tính liệt sĩ còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, từ những phần việc được thực hiện hôm nay, hy vọng đang được thắp lên. Mỗi mẫu sinh phẩm là thêm một cơ hội; mỗi danh tính được xác định là thêm một gia đình được giải tỏa nỗi day dứt và mỗi người lính được “trả lại tên” là thêm một dấu son trong hành trình tri ân.

Đó cũng là cách Lương Sơn góp phần gìn giữ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, để những người đã hy sinh vì Tổ quốc không bị lãng quên và những phần mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin có thêm cơ hội được trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.

Đinh Thắng