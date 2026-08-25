Xã Mường Bi hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026

Ngày 25/8, xã Mường Bi tổ chức thành công cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ trong khu vực phòng thủ tỉnh Phú Thọ năm 2026. Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh.

Các thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập xã Mường Bi trong chương trình diễn tập.

Cuộc diễn tập được tổ chức với đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”.

Nội dung diễn tập gồm 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ.

Trong giai đoạn 1, xã Mường Bi thực hành chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; tổ chức các hội nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND xã để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xử lý tình huống phức tạp về an ninh, trật tự.

Tiếp đó, lực lượng vũ trang xã chuyển từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, chuyển địa phương sang thời chiến.

Các nội dung thực hành gồm: Hội nghị UBND xã quán triệt nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, triển khai nhiệm vụ cho các cơ quan khối chính quyền; chuẩn bị nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND xã và triển khai kế hoạch phòng không nhân dân thời chiến.

Đồng chí Chủ tịch UBND xã Mường Bi khen thưởng 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong cuộc diễn tập.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các thành phần tham gia diễn tập đã nghiên cứu kỹ nội dung, bám sát kịch bản, thực hiện đúng trình tự, nguyên tắc trong vận hành cơ chế. Sự phối hợp giữa các lực lượng được triển khai chặt chẽ, sát yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế.

Thông qua diễn tập góp phần kiểm tra, đánh giá năng lực lãnh đạo của cấp ủy, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền, khả năng tham mưu của lực lượng vũ trang và sự hiệp đồng của các lực lượng có liên quan. Qua đó, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch phòng thủ; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; kịp thời phát hiện những hạn chế, bất cập để rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung phương án phù hợp với tình hình thực tiễn.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND xã Mường Bi khen thưởng 2 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc diễn tập.

Hồng Duyên - Ngọc Lâm