Kiểm tra, phúc tra, khảo sát một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ngày 25/8, đoàn kiểm tra, phúc tra của Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Lường Văn Thắng - Phó Cục trưởng Cục Quân lực, Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, phúc tra, khảo sát một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Quân khu 2, Bộ CHQS tỉnh, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và một số cơ quan, đơn vị liên quan.

Hoạt động kiểm tra, phúc tra của đoàn công tác nhằm nắm chắc thực trạng, cập nhật và bổ sung thông tin về năng lực của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đồng thời đánh giá khả năng huy động nguồn lực doanh nghiệp phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, góp phần xây dựng phương án, kế hoạch huy động nguồn lực phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đoàn kiểm tra, khảo sát tại Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì.

Đây cũng là dịp để các cơ quan chức năng nắm bắt những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Qua đó, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan quân sự với cấp ủy, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp.

Kết quả kiểm tra, phúc tra, khảo sát là cơ sở quan trọng để Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục đánh giá, quản lý, cập nhật tiềm lực doanh nghiệp trên địa bàn, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong chương trình làm việc, đoàn đã tiến hành kiểm tra, khảo sát tại Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì và Công ty Cổ phần Công nghệ Windtech Việt Nam. Đoàn tập trung tìm hiểu về năng lực của doanh nghiệp, trong đó, chú trọng các nội dung về tổ chức, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và khả năng huy động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng khi có tình huống.

Đoàn công tác làm việc tại Công ty Cổ phần công nghệ Windtech Việt Nam.

Kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tướng Lường Văn Thắng - Phó Cục trưởng Cục Quân lực ghi nhận sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan quân sự và các doanh nghiệp. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin về năng lực của doanh nghiệp; đánh giá sát và thực chất về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị và khả năng sản xuất, cung ứng của từng doanh nghiệp, bảo đảm số liệu thống kê phản ánh đúng tiềm lực thực tế.

Thiếu tướng Lường Văn Thắng nhấn mạnh, việc khảo sát, nắm và quản lý tiềm lực doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, gắn với yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng và khả năng huy động trong từng tình huống.

Đồng chí đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp, kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xây dựng, bổ sung các phương án huy động nguồn lực phù hợp, bảo đảm tính khả thi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới.

Văn Hanh - Huy Thắng