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Xã Lạc Sơn lấy mẫu ADN 399 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính

Từ ngày 19 - 25/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với UBND xã Lạc Sơn tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Lạc Sơn, phục vụ giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Xã Lạc Sơn lấy mẫu ADN 399 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tínhQuang cảnh khu vực lấy mẫu sinh phẩm.

Nghĩa trang liệt sĩ Lạc Sơn có 522 phần mộ, trong đó 399 phần mộ chưa xác định được danh tính, 16 phần mộ mới xác định được một phần thông tin. Các phần mộ chủ yếu là các liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây là địa phương có số lượng mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính nhiều nhất tỉnh Phú Thọ.

Việc lấy mẫu được thực hiện theo quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt gồm 8 công đoạn, từ xác định vị trí, tiếp cận hài cốt, tạo mã định danh đến hoàn thiện hồ sơ, bàn giao. Các lực lượng thực hiện theo phương châm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ thẩm quyền.

Xã Lạc Sơn lấy mẫu ADN 399 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tínhViệc lấy mẫu được thực hiện theo quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt.

Các mẫu hài cốt sau khi thu thập sẽ được giám định ADN, đối chiếu với dữ liệu thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Thông tin được số hóa, cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công, góp phần rút ngắn thời gian xác minh, từng bước trả lại tên cho các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đáp ứng mong mỏi của thân nhân và thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Theo kế hoạch của địa phương, công tác phối hợp lấy mẫu tiếp tục được đẩy mạnh nhằm hoàn thành chỉ tiêu đề ra, góp phần thực hiện hiệu quả chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Hồng Duyên


Hồng Duyên

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Giám định ADN Lấy mẫu tỉnh Phú Thọ Hài cốt Cơ sở dữ liệu quốc gia nghĩa trang liệt sĩ bộ chỉ huy quân sự tỉnh Người có công Thực dân pháp Hy sinh
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