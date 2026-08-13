Lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại xã Bình Xuyên

Ngày 13/8, UBND xã Bình Xuyên phối hợp với Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và triển khai lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Hương Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ Thiện Kế.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các đại biểu dự lễ dâng hương và lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hương Sơn.

Sau lễ dâng hương tưởng niệm, lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu phục vụ giám định ADN đối với 47 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Quá trình thực hiện được tiến hành thận trọng, chặt chẽ. Các mẫu được thu thập, bảo quản theo quy định, đồng thời hoàn thiện các thông tin cần thiết phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Các lực lượng chuyên môn tổ chức lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hương Sơn.

Đây là hoạt động thiết thực được triển khai trong Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”. Việc lấy mẫu ADN góp phần bổ sung cơ sở khoa học cho quá trình xác định danh tính liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi của thân nhân, đồng đội và Nhân dân.

Thông qua hoạt động này, xã Bình Xuyên tiếp tục khẳng định sự quan tâm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng trong công tác đền ơn đáp nghĩa; góp phần thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phương Liên