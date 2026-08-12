Cấp mới chứng chỉ năng lực rà phá bom mìn, vật nổ cho Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ

Thực hiện quy định của Bộ Quốc phòng về quản lý hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, ngày 12/8, tại xã Bản Máy, tỉnh Tuyên Quang, đoàn kiểm tra của Binh chủng Công binh do Đại tá Trịnh Ngọc Hùng - Phó Tham mưu trưởng Binh chủng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, cấp mới chứng chỉ năng lực hoạt động tư vấn, điều tra khảo sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ của Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ. Làm việc với đoàn có Đại tá Nguyễn Mạnh Tưởng - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Đại tá Trịnh Ngọc Hùng giao nhiệm vụ và quán triệt nội dung kiểm tra.

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác tập trung đánh giá toàn diện năng lực hoạt động của Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ trong thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ theo các tiêu chí, quy định của Bộ Quốc phòng.

Nội dung kiểm tra tập trung vào tổ chức, biên chế lực lượng; quy mô đội, quân số; trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, nhân viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, gồm đội trưởng, giám sát viên, kỹ thuật viên, cán bộ quản lý chất lượng và quân y.

Đoàn công tác cũng trực tiếp kiểm tra số lượng, chất lượng, nguồn gốc các phương tiện, khí tài dò tìm bom mìn, vật nổ và xe máy chuyên dùng phục vụ thi công. Đội ngũ đội trưởng, giám sát viên, kỹ thuật viên được sát hạch thông qua thực hành dò tìm, rà phá bom mìn, vật nổ và xử lý các tình huống theo phương án.

Đại tá Trịnh Ngọc Hùng kiểm tra số lượng, chất lượng, nguồn gốc phương tiện, khí tài dò tìm, rà phá bom mìn, vật nổ.

Những năm qua, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ đã tham gia thực hiện nhiều dự án rà phá bom mìn, vật nổ, trong đó có Dự án bảo đảm hạ lưu Thủy điện Hòa Bình, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các công trình, dự án khác. Đơn vị cũng thường xuyên tổ chức thu gom, xử lý vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản của Nhà nước.

Năm 2026, thực hiện nhiệm vụ do Bộ Tư lệnh Quân khu 2 giao, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ tăng cường lực lượng cho Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ trên địa bàn các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu. Đây là nội dung thuộc Dự án số 2 “Rà phá bom mìn, vật nổ khắc phục hậu quả sau chiến tranh trên địa bàn Quân khu 2”, với tổng diện tích thực hiện 420 ha.

Đoàn công tác trực tiếp kiểm tra việc sử dụng máy dò mìn.

Việc kiểm tra, cấp mới chứng chỉ năng lực là cơ sở để đánh giá, công nhận năng lực chuyên môn của Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ trong hoạt động tư vấn, điều tra, khảo sát, giám sát và thi công rà phá bom mìn, vật nổ theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Qua đó, tạo điều kiện để đơn vị tiếp tục tham gia các chương trình, dự án khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh; góp phần giải phóng mặt bằng, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời góp phần củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Văn Khải - Huy Thắng