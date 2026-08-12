Quyết Thắng phát huy sức mạnh Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Sáng 12/8, xã Quyết Thắng tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Đây là dịp ôn lại truyền thống 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của Nhân dân trong giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở.

Lãnh đạo xã Quyết Thắng tặng hoa chúc mừng lực lượng Công an xã.

Trong những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Quyết Thắng có nhiều chuyển biến tích cực. Lực lượng Công an thường xuyên bám sát địa bàn, chủ động nắm tình hình, phối hợp với cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề phát sinh, không để các mâu thuẫn kéo dài hoặc trở thành điểm nóng.

Chương trình văn nghệ đặc sắc tại ngày hội.

Với phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân và học dân”, Công an xã phối hợp với cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh của Nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Toàn xã triển khai hiệu quả nhiều mô hình tự quản như: Hệ thống 67 mắt camera an ninh, 17 mô hình “Ổ nhà, dòng họ tự quản về ANTT” và các nhóm Zalo “Kết nối an ninh”. Thông qua việc ứng dụng công nghệ và kênh thông tin liên lạc kịp thời, người dân đã trở thành “cánh tay nối dài” đắc lực, giúp lực lượng chức năng ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật ngay khi mới phát sinh.

Bên cạnh công tác phòng ngừa tội phạm, xã Quyết Thắng còn thực hiện tốt công tác cảm hóa, giáo dục người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng. Việc hỗ trợ các cá nhân từng có quá khứ lầm lỡ ổn định kinh tế, tạo việc làm đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Phát biểu tại Ngày hội, lãnh đạo xã Quyết Thắng nhấn mạnh, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn quản lý rộng hơn, dân số đông hơn, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng Công an xã cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; đồng thời phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Lãnh đạo xã Quyết Thắng khen thưởng các tập thể tại ngày hội.

Lãnh đạo xã Quyết Thắng khen thưởng các cá nhân tại ngày hội.

Giữ vững an ninh, trật tự đã góp phần tạo môi trường ổn định để xã Quyết Thắng phát triển kinh tế - xã hội, giúp người dân yên tâm lao động, sản xuất. Nhiều năm liên tục, xã giữ vững danh hiệu, “Đơn vị an toàn về ANTT” góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Tại ngày hội, xã Quyết Thắng đã công bố quyết định và trao thưởng cho 3 tập thể, 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là sự ghi nhận, động viên kịp thời đối với những đóng góp của các tập thể, cá nhân, qua đó tiếp tục khuyến khích cán bộ và Nhân dân chung sức giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng địa bàn ngày càng bình yên, an toàn.

Hồng Duyên