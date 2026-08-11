Lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn xã Thổ Tang

Sáng 11/8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Thổ Tang tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và triển khai lấy mẫu, bàn giao mẫu, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, thân nhân các liệt sĩ và người dân xã Thổ Tang đã dâng hương, hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thượng Trưng, xã Thổ Tang.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Ban tổ chức nhấn mạnh, chiến tranh đã lùi xa nhưng nỗi đau và sự chờ đợi vẫn còn dai dẳng trong nhiều gia đình. Việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm, tình cảm và đạo lý đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Hoạt động được thực hiện trong khuôn khổ Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Hiện nay, tại các nghĩa trang liệt sĩ thuộc địa bàn xã Thổ Tang có 34 phần mộ chưa xác định được danh tính. Việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang được thực hiện nghiêm ngặt theo quy trình khoa học. Mỗi mẫu được lấy đều gửi gắm niềm hy vọng tìm lại tên tuổi và đưa những người con đã hy sinh trở về với quê hương, gia đình.

Công tác khai quật, lấy mẫu được thực hiện cẩn trọng, khoa học, đúng quy trình.

Ngay sau nghi lễ dâng hương, Đội công tác số 4, Đội công tác số 6 của Bộ CHQS tỉnh cùng các lực lượng chức năng đã triển khai nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu theo chuyên môn. Các lực lượng khác tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, điều tiết người dân và kiểm soát khu vực lấy mẫu.

Hoạt động tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ góp phần đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.

Với tinh thần trách nhiệm cao và lòng biết ơn sâu sắc, cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân xã Thổ Tang quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, lấy mẫu, xác định danh tính và đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.

Thu Thủy - Đức Thiện