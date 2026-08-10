Lạc Thủy xây dựng “lá chắn” bảo vệ thanh thiếu niên

Trước những tác động ngày càng phức tạp của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và mặt trái của không gian mạng, Công an xã Lạc Thủy đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo vệ thanh thiếu niên, lấy quản lý, giáo dục, phòng ngừa làm trọng tâm, góp phần xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh cho thế hệ trẻ, giữ vững an ninh, trật tự địa bàn.

Phòng ngừa từ sớm, giáo dục từ gốc

Xác định thanh thiếu niên là nhóm đối tượng cần được quan tâm, định hướng từ sớm, Công an xã Lạc Thủy thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình, lập danh sách quản lý các trường hợp có biểu hiện tụ tập, vi phạm trật tự an toàn giao thông hoặc có nguy cơ vi phạm pháp luật. Trên cơ sở đó, đơn vị phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức gọi hỏi, răn đe, tuyên truyền pháp luật đối với 16 thanh thiếu niên thuộc diện quản lý.

Công an xã Lạc Thủy tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên, nhi đồng thôn Ngọc Lâm.

Thông qua những buổi gặp gỡ, lực lượng công an tập trung phân tích các hành vi vi phạm thường gặp như điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, lạng lách, đánh võng, tụ tập gây mất trật tự công cộng; đồng thời chỉ rõ nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông và những hệ lụy pháp lý để các em nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành pháp luật. Thượng tá Nguyễn Văn Thành - Trưởng Công an xã Lạc Thủy cho biết: “Quản lý thanh thiếu niên không chỉ là xử lý vi phạm mà quan trọng hơn là giáo dục, cảm hóa, giúp các em nhận thức đúng để tránh sa ngã. Vì vậy, Công an xã luôn phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể nhằm theo dõi, quản lý, hỗ trợ các trường hợp có nguy cơ ngay từ cơ sở”.

Song song với công tác quản lý, Công an xã đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trong trường học. Trước kỳ nghỉ hè năm 2026, đơn vị đã tổ chức các buổi tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, kỹ năng lái xe an toàn cho 1.312 học sinh và 94 cán bộ, giáo viên trên địa bàn. Những nội dung tuyên truyền được lồng ghép bằng các tình huống thực tế, giúp học sinh dễ tiếp cận, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Công tác kiểm tra, phòng ngừa cũng được thực hiện thường xuyên. Qua rà soát tại 7 cơ sở giáo dục với 1.138 lượt phương tiện của học sinh, sinh viên, lực lượng chức năng phát hiện 10 trường hợp điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện theo quy định. Tất cả các trường hợp đều được tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu học sinh và phụ huynh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Xây dựng môi trường lành mạnh

Cùng với tuyên truyền pháp luật, Công an xã duy trì thường xuyên các tổ tuần tra vũ trang, phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Đồng thời chủ động quản lý các nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập đêm khuya, ngăn ngừa các hành vi đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng và bạo lực.

Lực lượng Công an xã phối hợp Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Không chỉ chú trọng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Lạc Thủy còn tạo nhiều sân chơi, hoạt động bổ ích để định hướng thanh thiếu niên phát triển toàn diện. Hưởng ứng Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026, Chi đoàn Công an xã phối hợp với Đoàn Thanh niên xã tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy, thuốc lá điện tử, an ninh mạng, kỹ năng sống và hưởng ứng chương trình “Mùa hè số cùng VNeID” tại thôn Ngọc Lâm (sau sáp nhập).

Các buổi tuyên truyền được tổ chức theo hình thức đối thoại, trao đổi và xử lý tình huống, tập trung đã giúp thanh, thiếu nhi nhận diện tác hại của ma túy, thuốc lá điện tử, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng; hướng dẫn kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, bảo vệ dữ liệu cá nhân và kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Cách truyền đạt gần gũi, sinh động giúp các em dễ tiếp thu, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành vi.

Ông Bùi Văn Hùng, người dân thôn Đồng Nội, xã Lạc Thủy chia sẻ: “Công an xã thường xuyên xuống cơ sở tuyên truyền, tuần tra và phối hợp với gia đình quản lý con em nên tình trạng thanh thiếu niên tụ tập về đêm giảm rõ rệt. Người dân rất yên tâm khi thanh thiếu niên được quan tâm, định hướng và hỗ trợ kịp thời”.

Từ công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên cá biệt đến tuyên truyền trong trường học, tăng cường tuần tra kiểm soát và phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ Công an, Công an xã Lạc Thủy đang từng bước xây dựng “lá chắn” phòng ngừa từ sớm, từ xa đối với thanh thiếu niên. Những giải pháp đồng bộ, sát thực tiễn không chỉ góp phần kéo giảm nguy cơ vi phạm pháp luật mà còn tạo môi trường an toàn để thế hệ trẻ rèn luyện, trưởng thành, chung tay xây dựng địa bàn bình yên ngay từ cơ sở.

Đinh Thắng