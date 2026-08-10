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Lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại phường Phúc Yên

Ngày 10/8, UBND phường Phúc Yên phối hợp với Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và triển khai lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Phúc Thắng và Nghĩa trang liệt sĩ Phúc Yên.

Lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại phường Phúc YênCác đại biểu dự lễ dâng hương và lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Phúc Yên.

Trước đó, các lực lượng đã tiến hành khai quật 23 phần mộ liệt sĩ tại 2 nghĩa trang. Qua kiểm tra, xác định 6 phần mộ còn hài cốt. Các lực lượng đã tiến hành lấy mẫu ADN theo quy trình, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, phục vụ công tác giám định và đối chiếu thông tin.

Lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại phường Phúc YênThành viên đội lấy mẫu thực hiện quy trình Số hóa thông tin phần mộ liệt sĩ.

Công tác lấy mẫu có sự phối hợp của các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan. Quá trình thực hiện được tiến hành thận trọng, bảo đảm giữ nguyên trạng phần mộ, đồng thời hoàn thiện các thông tin cần thiết phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại phường Phúc YênCán bộ, đảng viên, Nhân dân phường Phúc Yên theo dõi quá trình lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ.

Việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần đưa các liệt sĩ chưa xác định được danh tính trở về với tên tuổi, quê hương, gia đình.

Hoạt động tại phường Phúc Yên được triển khai trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thể hiện trách nhiệm, sự tri ân của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Kim Liên


Kim Liên

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Hài cốt UBND Lấy mẫu Dâng hương tưởng niệm Lực lượng chức năng nghĩa trang liệt sĩ Tìm kiếm Anh hùng Nhân dân thông tin
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