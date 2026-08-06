Xã Thái Hòa lấy mẫu ADN 6 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính

Sáng 6/8, UBND xã Thái Hòa tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bắc Bình và Nghĩa trang Liệt sĩ Thái Hòa.

Các đại biểu tham dự lễ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thái Hòa.

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo địa phương, đại diện các lực lượng vũ trang, cán bộ và Nhân dân đã thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện bộ đội Biên phòng thắp hương các phần mộ liệt sĩ.

Ngay sau lễ dâng hương, các lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu hài cốt đối với 6 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại hai nghĩa trang để phục vụ giám định ADN. Tham gia thực hiện nhiệm vụ có cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng phối hợp cùng chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng hỗ trợ công tác khai quật, lấy mẫu. Toàn bộ quá trình được thực hiện theo đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm chặt chẽ, chính xác, an toàn và giữ gìn sự tôn nghiêm đối với các phần mộ liệt sĩ.

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo dõi quá trình lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ.

Hoạt động nằm trong Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, nhằm từng bước xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ. Đồng thời, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Kim Liên - Đức Thiện