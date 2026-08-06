Quốc phòng - An ninh
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Khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4

Sáng 6/8, Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cho 100 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đến từ 52 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy UBND tỉnh.

Khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 được tổ chức theo chương trình, nội dung do Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương quy định.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được nghiên cứu 7 chuyên đề theo quy định, qua đó, cung cấp những kiến thức cơ bản về đường lối quân sự, quốc phòng, an ninh của Đảng; quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; xây dựng khu vực phòng thủ và một số nội dung quan trọng khác.

Khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Bùi Văn Trường nhấn mạnh: Những kiến thức quốc phòng và an ninh được bồi dưỡng hết sức thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại mỗi cơ quan, đơn vị. Đồng chí yêu cầu các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của lớp học; phát huy tinh thần học tập nghiêm túc, chủ động liên hệ với thực tiễn công tác để vận dụng hiệu quả những kiến thức được trang bị vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lê Hoàng


Lê Hoàng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng UBND tỉnh Kiến thức bồi dưỡng đối tượng Xây dựng đội ngũ cán bộ Nền quốc phòng toàn dân Diễn biến hòa bình công chức viên chức quốc phòng an ninh Quản lý nhà nước
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