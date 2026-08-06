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Tuyên truyền, nâng cao kỹ năng và văn hóa giao thông cho người dân

Ngày 5/8, Cụm 1 - Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) phối hợp với Công an xã Thịnh Minh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Chương trình thu hút sự tham gia của trên 400 người dân trên địa bàn xã, tập trung vào nhóm người từ 30 - 50 tuổi đã được cấp giấy phép lái xe mô tô trên 3 năm.

Đây là nhóm người tham gia giao thông đóng vai trò trụ cột gia đình và có kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, tâm lý chủ quan cùng thói quen điều khiển xe theo kinh nghiệm đôi khi lại là nguyên nhân dẫn đến các nguy cơ mất an toàn. Nhằm khắc phục tình trạng này, hội nghị tuyên truyền theo hướng trực quan, chú trọng thực hành và tương tác trực tiếp.

Tuyên truyền, nâng cao kỹ năng và văn hóa giao thông cho người dân

Lực lượng chức năng trực tiếp hướng dẫn người dân các kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Tại buổi tuyên truyền, người dân được xem các đoạn video ghi lại những vụ tai nạn và tình huống giao thông thực tế. Những hình ảnh chân thực giúp người dân dễ dàng nhận diện rủi ro, thấy rõ tác hại nguy hiểm của việc sử dụng rượu, bia khi lái xe cũng như tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn.

Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, lực lượng chức năng đã trực tiếp hướng dẫn người dân các kỹ năng tham gia giao thông an toàn khi chuyển hướng, tránh vượt, nhường đường tại nơi đường giao nhau và quy tắc đi bộ an toàn. Đặc biệt, nội dung thực hành trên sa hình mô phỏng các tình huống thực tế đã giúp người dân ôn lại kiến thức, sửa đổi những thói quen điều khiển xe thiếu an toàn.

Tuyên truyền, nâng cao kỹ năng và văn hóa giao thông cho người dânNgười dân được xem các đoạn video ghi lại những vụ tai nạn và tình huống giao thông thực tế tại buổi tuyên truyền.

Theo Trung tá Phạm Vũ Hà Minh - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, thực hiện các chỉ đạo về việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đơn vị chủ động phối hợp với lực lượng công an cơ sở để tiệm cận sát hơn với từng nhóm người cụ thể. Việc lựa chọn nhóm người từ 30 - 50 tuổi đã có giấy phép lái xe trên 3 năm nhằm tháo gỡ tâm lý chủ quan do lái xe lâu năm.

Chương trình nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật giao thông trên địa bàn.

Hồng Trung


Hồng Trung

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Tuyên truyền Cảnh sát giao thông dân Văn hóa giao thông Giấy phép lái xe Thịnh Minh An toàn giao thông Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật Chương trình
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