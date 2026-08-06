Ứng dụng công nghệ, phát huy sức dân giữ vững an ninh trật tự khu dân cư

Đảm bảo an ninh trật tự không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an mà còn cần sự chung tay của mỗi người dân. Tại xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cư trú, tuyên truyền pháp luật cùng với phát huy vai trò của Nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Một trong những mô hình tiêu biểu là khu nhà trọ của gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn, thôn Đê Hến với hơn 20 phòng cho công nhân ngoại tỉnh thuê. Bên cạnh việc niêm yết nội quy khu trọ, gia đình còn tích hợp mã QR để người thuê dễ dàng tra cứu hướng dẫn khai báo tạm trú, số điện thoại của lực lượng Công an và các khuyến cáo về phòng, chống tội phạm.

Theo anh Nguyễn Văn Tuấn, nhiều công nhân lần đầu đến Bình Tuyền làm việc tại các khu công nghiệp còn bỡ ngỡ với các thủ tục hành chính. “Trước đây, mỗi người đến thuê lại phải hướng dẫn một lần. Bây giờ chỉ cần quét mã QR là có đầy đủ hướng dẫn khai báo tạm trú, số điện thoại liên hệ và các thông tin cần thiết về an ninh trật tự. Cách làm này vừa thuận tiện, nhanh chóng, vừa giúp người thuê dễ tiếp cận thông tin hơn”, anh Tuấn chia sẻ.

Nhiều thông tin hữu ích liên quan đến an ninh trật tự như hướng dẫn khai báo tạm trú, quy định phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm được tích hợp.

Không chỉ ứng dụng công nghệ trong quản lý nhà trọ, Bình Tuyền còn tận dụng các nền tảng số để kết nối người dân với lực lượng chức năng. Thôn Đê Hến có hơn 200 hộ dân, mọi thông tin về tình hình an ninh trật tự, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm hay những vụ việc cần cảnh giác đều được cập nhật thường xuyên trên các nhóm Zalo của khu dân cư, giúp người dân kịp thời nắm bắt thông tin và chủ động phối hợp với lực lượng Công an.

Ông Vũ Văn Tuân, Trưởng thôn Đê Hến cho biết, địa phương hiện duy trì các nhóm Zalo của thôn và các tổ chức đoàn thể như Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên để tuyên truyền, phổ biến thông tin đến người dân. Khi có vụ việc hoặc phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, chúng tôi cập nhật ngay trên các nhóm để người dân nắm bắt, nâng cao cảnh giác. Cùng với đó là tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an để xây dựng địa bàn an toàn về an ninh trật tự.

Trưởng thôn Đê Hến, xã Bình Tuyền thông tin tới người dân những cảnh báo phòng ngừa tội phạm thông qua nhóm zalo của thôn.

Là địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp với đông công nhân lao động, xã Bình Tuyền luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự. Vì vậy, Công an xã xác định phát huy sức mạnh của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là giải pháp trọng tâm trong công tác phòng ngừa tội phạm.

Trong 6 tháng năm 2026, Công an xã Bình Tuyền duy trì hiệu quả 17 mô hình bảo đảm an ninh trật tự; tổ chức 7 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật với gần 5.000 lượt người tham gia; thường xuyên hướng dẫn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tuần tra, nắm chắc tình hình địa bàn và giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh. Cùng với đó, đơn vị tiếp nhận 5 trường hợp tự nguyện giao nộp 3 thanh kiếm và 2 súng cồn tự chế; xử lý một trường hợp sử dụng pháo hoa nổ trái phép với mức phạt 30 triệu đồng và 2 trường hợp tàng trữ pháo nổ, góp phần hạn chế các nguy cơ mất an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Người dân cung cấp nhiều nguồn tin báo giúp lực lượng Công an xã điều tra, xác minh nhiều vụ việc trên địa bàn.

Theo Trung tá Nguyễn Minh Châu - Phó Trưởng Công an xã Bình Tuyền, nhiều kết quả đạt được xuất phát từ việc huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của người dân. “Công an xã đã tham mưu UBND xã triển khai các mô hình Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời xây dựng mô hình quản lý thanh thiếu niên hư, phòng ngừa tội phạm và ma túy. Nhiều nguồn tin do người dân cung cấp đã giúp lực lượng Công an kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn”, Trung tá Nguyễn Minh Châu nhấn mạnh.

Từ việc ứng dụng mã QR tại các khu nhà trọ, sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, cảnh báo đến việc phát huy vai trò của từng người dân trong phát hiện, tố giác tội phạm, Bình Tuyền đang từng bước xây dựng mạng lưới “tai mắt” rộng khắp. Sự kết hợp giữa chuyển đổi số và sức mạnh của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không chỉ góp phần giữ vững bình yên khu dân cư mà còn tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kim Liên