Kỳ Sơn phát động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chiều 5/8, tại Nhà văn hóa tổ 12, UBND phường Kỳ Sơn tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2026. Ngày hội nhằm biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đồng thời củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) ngay từ cơ sở.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Kỳ Sơn trao Giấy khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Trước đó, nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia như giao lưu thể thao; tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm, PCCC và CNCH; hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, sử dụng ứng dụng VNeID thực hiện dịch vụ công trực tuyến; trả giấy phép lái xe cho công dân. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, thúc đẩy chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính và tạo không khí sôi nổi, gắn kết cộng đồng.

Lãnh đạo UBND phường Kỳ Sơn trao Giấy khen cho 19 cá nhân có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Phường Kỳ Sơn được thành lập trên cơ sở hợp nhất phường Kỳ Sơn, xã Độc Lập và xã Mông Hóa, có diện tích tự nhiên 115,698km2, dân số 20.379 người; sau sắp xếp đơn vị hành chính có 12 tổ dân phố, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 68,3% dân số.

Theo báo cáo tại Ngày hội, từ đầu năm 2026 đến nay, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn phường được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phường đã tham mưu Đảng ủy, UBND phường ban hành 31 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác bảo đảm ANTT; đăng ký xây dựng 12/12 tổ dân phố, 3 cơ quan, 14 doanh nghiệp và 8 cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2026.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại Ngày hội đã tạo không khí sôi nổi, phấn khởi cho CBCS và Nhân dân.

Hoạt động giao lưu thể thao giữa CBCS Công an phường với Nhân dân đã thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân tham gia.

Công tác tuyên truyền được đổi mới về nội dung, hình thức. Từ đầu năm đến nay, phường tổ chức 32 buổi tuyên truyền tập trung về PCCC, trật tự an toàn giao thông, phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng và các quy định pháp luật, với 1.408 lượt người tham gia; phát 232 lượt tin, bài trên hệ thống truyền thanh cơ sở, đăng tải 132 tin, bài trên các nền tảng thông tin địa phương và fanpage Công an phường; phát hơn 1.000 tờ rơi, treo 75 pano, khẩu hiệu tuyên truyền.

Lực lượng Công an phường thực hiện hơn 180 lượt tuyên truyền lưu động kết hợp tuần tra, vận động Nhân dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, tích hợp các tiện ích trên ứng dụng VNeID. Qua tuyên truyền, người dân tự nguyện giao nộp 3 khẩu súng tự chế và 11 viên đạn. Lực lượng Công an tiếp nhận, xử lý 6 vụ việc liên quan đến ANTT, trong đó điều tra làm rõ 3/4 vụ phạm pháp hình sự.

Lực lượng Công an phường đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng chống tội phạm, hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử... cho người dân.

Điểm nhấn của Ngày hội là công bố, ra mắt mô hình “Quản lý, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên” trên địa bàn phường. Mô hình nhằm tăng cường phối hợp giữa chính quyền, lực lượng Công an, các tổ chức đoàn thể, nhà trường và gia đình trong quản lý, giáo dục, phòng ngừa thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Đây là mô hình mới được triển khai trong năm 2026, bên cạnh 6 loại mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đang được duy trì hiệu quả trên địa bàn. Hiện lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở của phường có 90 thành viên và đang tiếp tục được kiện toàn theo mô hình tổ chức mới sau sắp xếp đơn vị hành chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công an phường Kỳ Sơn vận động, thu hồi 3 khẩu súng tự chế nhân Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND phường Kỳ Sơn đã tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Mạnh Hùng