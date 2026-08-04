Xã Thanh Sơn lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin

Sáng 4/8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Thanh Sơn, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ xã Thanh Sơn tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi tiến hành khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin để phục vụ công tác giám định ADN.

Xã Thanh Sơn tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu xã Thanh Sơn tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Bí thư Đảng ủy xã Thanh Sơn thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Ngay sau lễ tưởng niệm, các lực lượng chức năng của xã đã phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của Bộ CHQS tỉnh tổ chức khai quật, lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ theo đúng quy trình nghiệp vụ. Toàn bộ quá trình được thực hiện nghiêm ngặt, khoa học, chính xác, bảo đảm yêu cầu chuyên môn để phục vụ công tác giám định ADN.

Nghĩa trang Liệt sĩ xã Thanh Sơn có 378 mộ liệt sĩ, trong đó 235 mộ liệt sĩ chưa biết thông tin được lấy mẫu phục vụ công tác giám định ADN.

Lực lượng chức năng tiến hành khai quật hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Thanh Sơn.

Đội lấy mẫu hài cốt tiến hành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ theo quy định.

Theo kế hoạch, từ ngày 4 - 7/8/2026, xã Thanh Sơn sẽ hoàn thành lấy mẫu hài cốt đối với 235 mộ liệt sĩ chưa có thông tin, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương đẩy mạnh xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN.

Việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN không chỉ đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các liệt sĩ, xoa dịu nỗi đau chiến tranh mà còn góp phần bồi đắp truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Diệu Thu - Cao Tuấn