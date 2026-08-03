Truy tố Mr Pips, Shark Bình và người liên quan đường dây lừa đảo hơn 1.568 tỷ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Trốn thuế” do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) chủ mưu, cầm đầu.

Nguyễn Hòa Bình và Phó Đức Nam. Ảnh: Nguồn Bộ Công an

Ngày 3/8, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố bị can Phó Đức Nam (tức Mr Pips, sinh năm 1994, ở Thành phố Hồ Chí Minh) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, sinh năm 1990, ở Hưng Yên) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Bị can Ngô Thị Thêu (sinh năm 1995, vợ Ngọ, ở Hải Phòng) bị cáo buộc phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Nguyễn Hòa Bình (sinh năm 1980, tức Shark Bình) bị truy tố về tội “Rửa tiền”, theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt từ 10-15 năm tù.

Ngoài ra, 185 bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hoặc “Rửa tiền” hoặc “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cáo buộc, năm 2018, Phó Đức Nam (Mr Pips) quen Isik Uran (sinh năm 1984, người Thổ Nhĩ Kỳ) và cả hai bàn bạc, thống nhất việc Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối với các ứng dụng MT4, MT5, sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Những trang này có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế rồi chuyển thông tin để Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền để đầu tư chứng khoán.

Tuy nhiên, các trang web trên về bản chất đều đã được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên các trang web trên thực chất là chơi với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng tiền đó.

Sau khi sang Thổ Nhĩ Kỳ học tập, Nam về nước thuê văn phòng, nhân viên để bước đầu tạo lập và trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh và giao cho đồng phạm phụ trách marketing.

Năm 2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức về việc để Ngọ, Đức mở rộng hệ thống sàn giao dịch ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc, núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Marketing (Tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (Tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn môi giới chứng khoán, forex.

Hoạt động trên nhằm dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản. Cơ quan truy tố đánh giá hành vi của các bị can “có quy mô, tổ chức, thực hiện rất tinh vi”.

Cáo buộc xác định, Nam đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ, tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 1.568 tỷ đồng.

Mr Pips đã dùng số tiền lớn do phạm tội mà có để mua nhiều tài sản, bất động sản. Hành vi này của bị can đã phạm vào tội “Rửa tiền”.

Còn Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), bị cáo buộc quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo các bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Mr Hunter phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng...

Theo nội dung cáo buộc, Phó Đức Nam thống nhất với bộ phận tài vụ mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Cổ phần Ngân Lượng do ông Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, người chỉ đạo chung các hoạt động.

Tháng 6/2020, Công ty Cổ phần Ngân Lượng bắt đầu nhận được các công văn của cơ quan công an xác minh về các ví Ngân Lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn Forex (giao dịch ngoại hối) của Nam.

Khi đó, ông Bình biết các sàn Forex của Nam vi phạm pháp luật, nhưng do muốn tiếp tục hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch nên đã chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân Lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an.

Shark Bình đã chỉ đạo cấp dưới liên hệ với nhân viên sàn Forex của Nam thông báo việc có các công văn xác minh của cơ quan công an. Sau đó nhân viên của ông Bình chuyển các thông tin cho nhau để soạn thảo công văn và tài liệu trả lời cơ quan công an theo hướng có lợi cho Nam.

Thực hiện theo chỉ đạo của ông Bình, từ tháng 6/2020 đến giữa năm 2021, nhân viên công ty khi nhận được công văn của cơ quan công an xác minh ví của sàn Forex thì nhắn tin cho Nam. Sau đó Nam chuyển lại thông tin hoặc chỉ đạo cấp dưới chuyển tài liệu cho nhân viên của ông Bình qua Telegram.

Theo cơ quan truy tố, tính từ ngày 15/6/2020 đến ngày 23/9/2022, số bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng là 232 người; với tổng số tiền hơn 318,9 tỷ đồng.

Dòng tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, sau đó nạp vào các sàn forex. Do đó, Shark Bình bị cáo buộc rửa 318,9 tỷ đồng.

Theo nhandan.vn