Nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự

Khối lượng công việc lớn, nhiều vụ việc tồn đọng, kéo dài, tài sản thi hành án khó xử lý, điều kiện cơ sở vật chất và nguồn lực còn nhiều hạn chế là những khó khăn mà Phòng Thi hành án dân sự (THADS) Khu vực 15 đang phải đối mặt. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm của đội ngũ chấp hành viên cùng sự phối hợp chặt chẽ của các ngành chức năng và chính quyền cơ sở, nhiều vụ việc đã được giải quyết, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn các xã trong khu vực.

Trong 9 tháng (từ 1/10/2025 đến 30/6/2026), đơn vị tiếp nhận 750 bản án, quyết định của Tòa án; tổng số việc phải giải quyết là 1.024 việc, trong đó có 852 việc có điều kiện thi hành. Với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm, đơn vị đã tổ chức thi hành xong 562 việc, đạt 65,96%. Về tiền, trên tổng số gần 70,9 tỷ đồng có điều kiện thi hành, đơn vị đã thi hành xong hơn 37,88 tỷ đồng, đạt 53,44%.

Đáng chú ý, 100% quyết định thi hành án thuộc thẩm quyền được ban hành đúng thời hạn, đúng quy định của Luật THADS. Công tác xác minh, phân loại án được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định; không phát sinh vụ việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, không phát sinh cưỡng chế thi hành án, không có vụ việc thi hành phần dân sự trong các bản án hình sự, cũng như không phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

Chấp hành viên Phòng Thi hành án Khu vực 15 kiểm tra bản án và các quyết định của Tòa án theo đúng trình tự pháp luật.

Để đạt được kết quả trên, THADS Khu vực 15 luôn chú trọng phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Công an và UBND các xã trong việc xác minh điều kiện thi hành án, giải quyết các vụ việc khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai số hóa hồ sơ thi hành án và duy trì hiệu quả các phần mềm nghiệp vụ phục vụ công tác quản lý, điều hành.

Mặc dù chưa có nguồn kinh phí để tổ chức các đợt tuyên truyền riêng, đơn vị vẫn linh hoạt lồng ghép nội dung phổ biến pháp luật trong quá trình làm việc với chính quyền địa phương, đương sự và các tổ chức liên quan, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Tuy nhiên, công tác THADS vẫn còn không ít khó khăn. Nhiều vụ việc có giá trị lớn liên quan đến tín dụng, ngân hàng, tài sản bảo đảm hoặc quyền sử dụng đất đòi hỏi thời gian xác minh, xử lý kéo dài. Trong khi đó, cơ sở vật chất của đơn vị còn thiếu thốn, chưa có trụ sở và kho vật chứng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; các phần mềm nghiệp vụ vẫn còn những hạn chế, ảnh hưởng đến công tác thống kê, tra cứu hồ sơ và quá trình số hóa dữ liệu.

Trưởng phòng THADS Khu vực 15 Bùi Cường Việt cho biết: “Xác định nhiệm vụ từ nay đến cuối năm còn nhiều áp lực, Phòng THADS Khu vực 15 sẽ tiếp tục rà soát, phân loại toàn bộ các vụ việc có điều kiện thi hành nhưng chưa thi hành xong, nhất là các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng; xây dựng kế hoạch giải quyết theo từng nhóm vụ việc. Đối với các trường hợp phải áp dụng biện pháp cưỡng chế, đơn vị sẽ chủ động lập danh sách, chuẩn bị đầy đủ phương án và phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an cùng chính quyền địa phương để bảo đảm an toàn, đúng trình tự pháp luật”.

Để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và chuyển đổi số, THADS Khu vực 15 kiến nghị cơ quan cấp trên tiếp tục hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ, tạo thuận lợi cho việc thống kê, quản lý và tra cứu hồ sơ điện tử; đồng thời quan tâm bố trí kinh phí xây dựng trụ sở làm việc và kho vật chứng đạt tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đinh Thắng