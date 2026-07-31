Nỗ lực phòng, chống mua bán người

Ngày 30/7 hằng năm - Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người là dịp để toàn xã hội cùng nhìn nhận rõ hơn những nguy cơ, hệ lụy của loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này. Trong bối cảnh các đối tượng ngày càng lợi dụng không gian mạng, nhu cầu tìm kiếm việc làm, du học, xuất khẩu lao động để dụ dỗ, lừa gạt nạn nhân, công tác phòng, chống mua bán người tại tỉnh đang được triển khai đồng bộ với phương châm lấy phòng ngừa làm trọng tâm, lấy người dân làm chủ thể, xây dựng “lá chắn” vững chắc ngay từ cơ sở.

Chủ động từ sớm, từ xa

Thời gian qua, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa xã hội gắn với phòng ngừa nghiệp vụ và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thay vì chỉ tập trung đấu tranh khi tội phạm đã xảy ra, lực lượng Công an xác định việc nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng cho người dân chính là giải pháp căn cơ để ngăn chặn tội phạm từ gốc.

Công an xã Mường Thàng tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn mua bán người để người dân nâng cao ý thức phòng ngừa.

Lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học và các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Nội dung tuyên truyền không chỉ giúp người dân hiểu rõ các quy định của pháp luật mà còn tập trung nhận diện những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người, hướng dẫn kỹ năng tự bảo vệ bản thân và gia đình trước các lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao”, môi giới hôn nhân trái phép hay xuất khẩu lao động không đúng quy định.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, Công an tỉnh đã tận dụng hiệu quả các nền tảng số để lan tỏa thông tin phòng ngừa. Hơn 2.100 tin, bài, phóng sự, infographic đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử và các trang mạng xã hội của lực lượng Công an, giúp người dân dễ dàng tiếp cận kiến thức pháp luật cũng như các khuyến cáo về phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm.

Song hành với công tác tuyên truyền, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục phát huy hiệu quả. Các mô hình tự quản về an ninh, trật tự tại cơ sở được duy trì; các kênh tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm luôn hoạt động thông suốt, tạo điều kiện để người dân tích cực tham gia phát hiện, cung cấp thông tin, góp phần ngăn chặn các hành vi mua bán người ngay từ khi mới manh nha.

Chung sức xây dựng “lá chắn” bảo vệ cộng đồng

Cùng với công tác phòng ngừa, lực lượng Công an tỉnh luôn xác định đấu tranh với tội phạm mua bán người phải gắn liền với bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân.

Thời gian qua, Công an tỉnh đã tiếp nhận, xác minh thông tin liên quan đến 9 công dân có dấu hiệu là nạn nhân của tội phạm mua bán người, trong đó có 1 trẻ sơ sinh và 7 trường hợp dưới 16 tuổi. Những con số ấy không chỉ phản ánh tính chất phức tạp của loại tội phạm này mà còn là lời cảnh báo về nguy cơ trẻ em và người chưa thành niên trở thành mục tiêu của các đường dây mua bán người.

Ngay sau khi được giải cứu, các nạn nhân đều được tiếp nhận, chăm sóc y tế, hỗ trợ tâm lý, bảo đảm các nhu cầu thiết yếu về ăn ở, sinh hoạt, tạo điều kiện để nạn nhân sớm ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng. Các chế độ hỗ trợ về chi phí đi lại, điều kiện sinh hoạt cũng được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Đặc biệt, Công an tỉnh chủ động phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, xác minh nơi cư trú, liên hệ với gia đình để đưa nạn nhân trở về địa phương an toàn. Sau khi trở về, các trường hợp này tiếp tục được theo dõi, hỗ trợ tiếp cận các chính sách an sinh xã hội nhằm giảm thiểu nguy cơ tái trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người.

Trong cuộc chiến với tội phạm mua bán người, mỗi người dân không chỉ là đối tượng được bảo vệ mà còn là một “chiến sĩ” trên mặt trận phòng ngừa. Khi chính quyền, lực lượng chức năng và Nhân dân cùng chung sức, những chiếc bẫy của tội phạm mua bán người sẽ từng bước bị vô hiệu hóa, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho mỗi gia đình và cộng đồng.

Đinh Thắng