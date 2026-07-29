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Góp ý các dự án luật, nghị quyết do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

Chiều 29/7, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị cung cấp thông tin, lấy ý kiến tham gia đối với các dự án luật, nghị quyết do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, trình Quốc hội khóa XVI tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Đặng Bích Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thượng tá Bùi Việt Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Góp ý các dự án luật, nghị quyết do Bộ Công an chủ trì soạn thảoQuang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao sự cần thiết ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đồng thời tham gia góp ý đối với Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) và Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Nhiều ý kiến tập trung phân tích, làm rõ các nội dung về mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi chuẩn bị phạm tội ở một số tội danh; mở rộng trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại; sửa đổi, bổ sung các quy định về hình phạt, loại trừ trách nhiệm hình sự, tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự; quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan điều tra, cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát trong hoạt động điều tra hình sự, bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới.

Đối với dự thảo Nghị quyết, các đại biểu tập trung góp ý về cơ chế, chính sách đặc thù trong xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; bảo đảm vừa tạo môi trường thuận lợi cho phát triển, vừa nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phòng ngừa vi phạm.

Góp ý các dự án luật, nghị quyết do Bộ Công an chủ trì soạn thảoĐại biểu tham gia góp ý đối với Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Thông qua hội nghị, các ý kiến đóng góp sẽ là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua; góp phần thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đồng thời bảo vệ quyền con người, quyền công dân và quyền, lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Duy Thành


Duy Thành

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phó Trưởng Đoàn Dự án luật Bộ công an Đại biểu quốc hội Trách nhiệm hình sự Cung cấp thông tin Thống Nhất Vi phạm pháp luật giám đốc Công an tỉnh Cơ quan điều tra
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