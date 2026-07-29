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Tổng duyệt diễn tập tác chiến xã Hiền Quan năm 2026

Chiều 29/7, xã Hiền Quan tổ chức tổng duyệt diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ với đề mục: Chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ.

Tổng duyệt diễn tập tác chiến xã Hiền Quan năm 2026Cuộc diễn tập tác chiến xã Hiền Quan năm 2026 sẽ chính thức khai mạc vào sáng ngày 31/7/2026.

Cuộc diễn tập tác chiến xã Hiền Quan được thực hiện qua 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; giai đoạn 2: Chuẩn bị tác chiến phòng thủ và giai đoạn 3 là: Thực hành tác chiến phòng thủ.

Diễn tập tác chiến xã Hiền Quan trong khu vực phòng thủ là cuộc diễn tập mới về quy mô, hình thức và nội dung. Với yêu cầu mức độ cao hơn về nhiệm vụ tác chiến, nhất là đối với lực lượng dân quân tự vệ, là cơ sở để hoàn thiện các phương án tác chiến, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Sau tổng duyệt, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh và xã Hiền Quan họp rút kinh nghiệm những tồn tại, hoàn thiện kịch bản để tổ chức cuộc diễn tập chính thức vào ngày 31/7 diễn ra thành công.

Gia Thái - Hoài Vũ


Gia Thái - Hoài Vũ

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Tác chiến Diễn tập Phòng thủ Lực lượng vũ trang Sẵn sàng chiến đấu Quốc phòng tổ chức Bảo vệ tổ quốc địa phương Thành công
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