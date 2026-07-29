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Xã Lập Thạch lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 29/7, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại các Nghĩa trang liệt sĩ Xuân Hòa, Vân Trục, Tử Du xã Lập Thạch. Đây là hoạt động nằm trong Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN, góp phần giúp các gia đình sớm xác định danh tính người thân đã hy sinh.

Theo thống kê, trên địa bàn xã Lập Thạch hiện có gần 340 phần mộ liệt sĩ an táng tại 4 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó có 57 phần mộ chưa xác định được danh tính, 35 phần mộ còn thiếu một phần thông tin.

Xã Lập Thạch lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADNCán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Lập Thạch tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi triển khai lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.

Để phục vụ công tác giám định ADN, các lực lượng đã tiến hành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, đồng thời số hóa thông tin các phần mộ nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ, phục vụ công tác quản lý, đối chiếu và xác định danh tính liệt sĩ.

Xã Lập Thạch lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADNĐại diện Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo xã Lập Thạch theo dõi quá trình lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xuân Hòa.

Quá trình lấy mẫu được thực hiện theo đúng quy trình chuyên môn, đảm bảo chặt chẽ, khoa học, an toàn và hiệu quả trong điều kiện thời tiết mưa, nắng thất thường.

Xã Lập Thạch lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADNQuá trình lấy mẫu được thực hiện cẩn thận, an toàn.

Việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Qua đó, từng bước giúp thân nhân các gia đình liệt sĩ có thêm cơ hội xác định danh tính người thân đã hy sinh, đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Kim Liên


Kim Liên

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Giám định ADN Hài cốt Lấy mẫu Sinh phẩm Phục vụ nghĩa trang liệt sĩ Hy sinh Đúng quy trình Gia đình Hiệu quả
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