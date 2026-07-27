Chủ động giữ bình yên từ cơ sở

Giữa những bản làng nằm ven núi, nơi đời sống người dân chủ yếu gắn với sản xuất nông nghiệp, lực lượng Công an xã Thượng Cốc ngày đêm lặng lẽ bám địa bàn, gần dân, sát dân, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Không chỉ đấu tranh phòng, chống tội phạm, cán bộ, chiến sĩ Công an xã còn là chỗ dựa tin cậy của người dân trong những tình huống khẩn cấp, góp phần xây dựng môi trường bình yên, an toàn để phát triển kinh tế - xã hội.

Gần dân để giữ bình yên

Một trong những việc làm để lại nhiều ấn tượng là ngày 1/7/2026, sau khi tiếp nhận tin báo về việc chị Bùi Thị Ly (sinh năm 1997), trú tại xóm Miền Đồi mất liên lạc nhiều ngày, Công an xã Thượng Cốc đã nhanh chóng huy động lực lượng, phối hợp cùng chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm trên nhiều khu vực. Sau nhiều giờ nỗ lực, chị Ly đã được tìm thấy an toàn và bàn giao cho gia đình. Hành động trách nhiệm, tận tâm ấy tiếp tục khẳng định hình ảnh người chiến sĩ công an luôn có mặt khi Nhân dân cần.

Xác định phòng ngừa là nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu năm 2026, Công an xã Thượng Cốc đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự; duy trì nghiêm chế độ trực ban, tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Công an xã Thượng Cốc phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức 51 lượt tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự, kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nguy cơ phát sinh vi phạm. Qua tuần tra, lực lượng công an đã phát hiện và xử phạt 7 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông với tổng số tiền 2,75 triệu đồng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Cùng với đó, Công an xã tổ chức 11 lượt kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, phát hiện các vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 12,5 triệu đồng, góp phần siết chặt công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội phát sinh từ các cơ sở kinh doanh.

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

Công tác quản lý đối tượng và phòng, chống ma túy được Công an xã đặc biệt quan tâm. Lực lượng chức năng đã tổ chức gọi hỏi, test nhanh 36 lượt đối tượng liên quan đến ma túy, qua đó phát hiện 3 trường hợp dương tính với chất ma túy để lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Đồng thời, Công an xã đã tham mưu UBND xã lập 3 hồ sơ quản lý người sau cai nghiện, tạo điều kiện để các trường hợp tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế nguy cơ tái nghiện. Song song với đó, đơn vị gọi hỏi, tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở 96 lượt đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật, yêu cầu ký cam kết chấp hành pháp luật, qua đó ngăn ngừa vi phạm ngay từ khi mới manh nha.

Không chỉ đấu tranh với tội phạm, Công an xã Thượng Cốc còn chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức 3 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho khoảng 600 lượt người tham dự. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, Công an xã đã thu hồi 7 khẩu súng, 1 thanh kiếm do người dân tự nguyện giao nộp, góp phần loại bỏ nguy cơ mất an toàn ngay từ cơ sở.

Công an xã Thượng Cốc vận động người dân nộp súng tự chế.

Bên cạnh đó, Công an xã thường xuyên phối hợp với các đoàn thể, trường học tuyên truyền về phòng chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống lừa đảo trên không gian mạng, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Ông Bùi Đức Thành, người dân xóm Nam Sơn chia sẻ: “Điều người dân chúng tôi cảm nhận rõ nhất là các đồng chí Công an xã rất gần gũi, trách nhiệm. Từ việc tuần tra, giải quyết mâu thuẫn, tuyên truyền pháp luật đến hỗ trợ người dân lúc khó khăn đều rất kịp thời. Có các anh, bà con yên tâm hơn”.

Xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc

Một trong những điểm sáng của Công an xã Thượng Cốc là chú trọng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bằng những mô hình thiết thực.

Hiện nay, đơn vị đang duy trì hiệu quả 3 mô hình tự quản về an ninh, trật tự và 1 mô hình “Con nuôi công an xã”, góp phần hỗ trợ thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân.

Đặc biệt, mô hình “Kết nối an ninh, trật tự xã Thượng Cốc” đang phát huy hiệu quả rõ nét. Công an xã đã thành lập nhóm Zalo “Kết nối an ninh, trật tự xã Thượng Cốc”, đồng thời công khai mã QR tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa các khu dân cư và nhiều địa điểm công cộng để người dân dễ dàng tham gia.

Thông qua nhóm Zalo, người dân có thể phản ánh nhanh các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, tai nạn giao thông, cháy nổ, các hành vi vi phạm pháp luật hoặc dấu hiệu nghi vấn về tội phạm. Ngược lại, lực lượng Công an thường xuyên cập nhật các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, cảnh báo lừa đảo trên không gian mạng và phổ biến các quy định pháp luật, tạo cầu nối thông tin hai chiều hiệu quả giữa lực lượng Công an và Nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Trường Sinh - Trưởng Công an xã Thượng Cốc cho biết: "Chúng tôi luôn xác định bám cơ sở, gần dân, hiểu dân, lấy sự bình yên của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất. Thời gian tới, Công an xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; phát huy hiệu quả các mô hình tự quản, tăng cường tuần tra, quản lý địa bàn và đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, góp phần xây dựng Thượng Cốc ngày càng bình yên, an toàn”.

Đinh Thắng