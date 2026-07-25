Siết chặt quản lý đất đai, không để phát sinh vi phạm mới

Thời gian qua, xã Tam Dương đối mặt với áp lực lớn từ các vi phạm đất đai. Song với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trên tinh thần, nguyên tắc “không có vùng cấm”, địa phương đã từng bước lập lại trật tự kỷ cương, bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững.

Xã Tam Dương thực hiện cưỡng chế các trường hợp vi phạm đất đai.

Sau sáp nhập địa giới hành chính, tình trạng vi phạm đất đai trên địa bàn xã Tam Dương diễn biến khá phức tạp. Các hành vi vi phạm chủ yếu tập trung vào việc lấn chiếm, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất và xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Đáng chú ý, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi và mang tính đối phó cao khi thường xuyên lợi dụng đêm tối, các ngày nghỉ lễ, Tết để san gạt, đổ đất trái phép hoặc cấp tập xây dựng công trình.

Những hành vi này nhằm đặt chính quyền địa phương vào “sự đã rồi”, gây khó khăn cho công tác cưỡng chế, khắc phục hậu quả. Trong khi đó, lực lượng địa chính - xây dựng của xã còn mỏng, địa bàn sau sáp nhập rộng lớn khiến việc tuần tra, phát hiện và ngăn chặn gặp không ít khó khăn.

Trước thực trạng đó, chính quyền xã Tam Dương thẳng thắn nhìn nhận vấn đề, chủ động vào cuộc, không né tránh khó khăn, từng bước lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý đất đai. Thái độ nghiêm minh, tinh thần trách nhiệm và nguyên tắc nhất quán “không có vùng cấm”, không có ngoại lệ trong xử lý sai phạm được quán triệt xuyên suốt từ cấp ủy đến chính quyền và đội ngũ cán bộ cơ sở.

Sự quyết đoán này không chỉ giữ vững kỷ cương pháp luật mà còn là nền tảng để địa phương ổn định tình hình an ninh chính trị, củng cố niềm tin trong Nhân dân. Thực tế, sau một năm vận hành mô hình chính quyền mới, các lực lượng chức năng xã Tam Dương đã ra quân, xử lý triệt để 109 vụ việc. Trong đó, xử lý dứt điểm 95 trường hợp vi phạm mới phát sinh và 14 vụ việc phức tạp tồn tại từ trước khi sáp nhập, tạo hiệu ứng răn đe, phòng ngừa rõ nét.

Song song với các biện pháp nghiêm mang tính răn đe, chính quyền xã Tam Dương cũng đặc biệt chú trọng đến việc bảo đảm quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân để tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện. Theo đó, chính quyền xã đã đẩy nhanh tiến độ thẩm định và cấp gần 300 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Việc chủ động tháo gỡ vướng mắc pháp lý đã đem lại hiệu quả kép, giúp người dân yên tâm an cư, lạc nghiệp và giảm thiểu đáng kể tình trạng khiếu nại, khiếu kiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa các hành vi lấn chiếm trái phép.

Cán bộ phòng Nông nghiệp và Môi trường, xã Tam Dương kiểm tra hiện trạng, kịp thời ngăn chặn các vi phạm đất đai mới.

Chia sẻ về giải pháp quản lý căn cơ và toàn diện hơn, ông Nguyễn Quang Hòa - Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Tam Dương cho biết: Để khắc phục tình trạng vi phạm đất đai, thời gian tới, xã Tam Dương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của người dân.

Chính quyền địa phương tiến hành phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ hiệu quả đến từng cán bộ chuyên môn và từng thôn dân cư; trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

Cùng với đó, xã siết chặt công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, liên tục, hướng tới thiết lập cơ chế cảnh báo sớm, phát hiện và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm ngay từ khi mới phát sinh, không để tích tụ thành “sự việc đã rồi” hay sai phạm lớn khó khắc phục.

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, xử lý dứt điểm các vi phạm mới và từng bước giải quyết những sai phạm tồn đọng, xã Tam Dương đang rà soát, phân loại các vụ việc thành từng nhóm. Từ đó, xây dựng phương án xử lý cụ thể, chi tiết ở từng thôn, từng khu vực - ông Hòa thông tin thêm.

Sự kết hợp hài hòa giữa kỷ cương nghiêm minh và giải pháp thấu tình đạt lý đã mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần củng cố niềm tin trong Nhân dân. Kiểm soát tốt địa bàn, giữ vững kỷ cương và không để phát sinh điểm nóng mới là nền tảng để xã Tam Dương bứt phá toàn diện, bền vững trong chặng đường đổi mới.

Trần Tỉnh