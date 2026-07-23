Xã Hội Thịnh lan tỏa nghĩa tình tri ân

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, xã Hội Thịnh triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người có công với cách mạng; đồng thời tích cực hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Những việc làm cụ thể thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương đối với các thế hệ đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tri ân bằng hành động thiết thực

Những ngày tháng Bảy, gia đình ông Nguyễn Đình Sang, thương binh, nạn nhân chất độc hóa học đón nhận sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền xã khi được thăm hỏi, trao quà nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Món quà tuy không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự biết ơn của Đảng, Nhà nước và địa phương đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Anh Nguyễn Đình Lượng, con trai ông Nguyễn Đình Sang chia sẻ: “Sự quan tâm, động viên của cấp ủy, chính quyền là nguồn động viên lớn đối với gia đình chính sách. Chúng tôi mong Đảng, Nhà nước tiếp tục có thêm nhiều chính sách để đời sống người có công ngày càng được nâng lên”.

Dịp này, xã Hội Thịnh đã trao 657 suất quà tới người có công và thân nhân người có công với cách mạng, với tổng kinh phí hơn 550 triệu đồng. Những phần quà không chỉ góp phần chăm lo đời sống các gia đình chính sách mà còn thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Hội Thịnh thăm, tặng quà bà Phùng Thị Chấm, vợ liệt sĩ, ở thôn Lê Lợi.

Nỗ lực xác định danh tính các liệt sĩ

Song song với công tác chăm lo người có công, xã Hội Thịnh đang tích cực hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp rà soát thông tin, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, từng bước xác định danh tính, giúp các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.

Toàn xã hiện có 4 nghĩa trang liệt sĩ với 345 phần mộ, trong đó còn 114 phần mộ chưa xác định được danh tính. Đến nay, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã phối hợp lấy mẫu đối với 111 phần mộ; lực lượng Công an xã thu nhận 178 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ để bổ sung vào ngân hàng dữ liệu ADN quốc gia, tạo cơ sở phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Việc lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ được thực hiện trang nghiêm, cẩn trọng, bảo đảm đúng quy trình, quy định.

Trung tá Vũ Hoàng Ninh - Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Hội Thịnh cho biết: “Thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thân nhân liệt sĩ, hội viên cựu chiến binh và Nhân dân cung cấp thông tin, hồ sơ, kỷ vật liên quan đến các liệt sĩ chưa xác định được danh tính, góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu, phục vụ giám định ADN và sớm xác định danh tính các liệt sĩ”.

Cùng với lực lượng quân sự, công an, tuổi trẻ xã Hội Thịnh đã tích cực tham gia các hoạt động tri ân như chăm sóc, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ; hỗ trợ rà soát, cung cấp thông tin liên quan đến liệt sĩ; tuyên truyền về Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Qua đó, góp phần lan tỏa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn viên, thanh niên cùng lực lượng vũ trang tham gia chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hội Thịnh cho biết: Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa giúp đoàn viên, thanh niên hiểu sâu sắc hơn sự hy sinh của các thế hệ cha anh, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, tiếp tục rèn luyện, cống hiến, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước luôn được khắc ghi. Mỗi phần quà được trao, mỗi mẫu ADN được thu nhận hay mỗi phần mộ được chăm sóc đều mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự trân trọng đối với những người đã cống hiến vì Tổ quốc. Đó cũng là cách để quá khứ được gìn giữ trong hiện tại, để truyền thống nghĩa tình của dân tộc tiếp tục được trao truyền qua các thế hệ.

Nguyễn Toàn