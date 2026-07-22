Khởi tố giám đốc công ty vi phạm quy định về an toàn lao động làm 1 người tử vong

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Trường (sinh năm 1978, trú tại tỉnh Bắc Ninh), Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí xây dựng tổng hợp Trường Sơn về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người” theo điểm a, khoản 1, Điều 295, Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Trường.

Theo kết quả điều tra, Bùi Văn Trường là người trực tiếp tổ chức, điều hành việc thi công lắp đặt mái tôn trên cao tại hạng mục nhà xưởng X2 thuộc Nhà máy sản xuất đồ dùng một lần bằng công nghệ đúc ép bột giấy, Cụm công nghiệp Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, bị can không tổ chức huấn luyện, hướng dẫn đầy đủ các quy định về an toàn lao động; không kiểm tra, giám sát quá trình làm việc của công nhân theo quy định.

Khoảng 16 giờ ngày 16/5/2026, khi các công nhân đang thi công lắp đặt mái tôn, thời tiết xuất hiện gió lớn. Thời điểm này, anh Bùi Văn H. đã tháo dây đeo an toàn khỏi kết cấu mái nhà xưởng. Khi tấm tôn bị gió hất lên, anh H. mất thăng bằng, rơi từ độ cao khoảng 12,3m xuống nền công trình và tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn lao động tại công trình xây dựng nhà xưởng thuộc Cụm công nghiệp Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định việc không thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn lao động là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo các doanh nghiệp, chủ đầu tư, người sử dụng lao động và người lao động chấp hành nghiêm các quy định về an toàn, vệ sinh lao động; tăng cường huấn luyện, kiểm tra, giám sát trong quá trình thi công để đảm bảo an toàn lao động, phòng ngừa tai nạn và những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Phương Thu (Công an tỉnh)