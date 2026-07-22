Khởi tố giám đốc công ty vi phạm quy định về an toàn lao động làm 1 người tử vong

{title}
{publish}
{head}
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Trường (sinh năm 1978, trú tại tỉnh Bắc Ninh), Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí xây dựng tổng hợp Trường Sơn về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người” theo điểm a, khoản 1, Điều 295, Bộ luật Hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Trường.
Theo kết quả điều tra, Bùi Văn Trường là người trực tiếp tổ chức, điều hành việc thi công lắp đặt mái tôn trên cao tại hạng mục nhà xưởng X2 thuộc Nhà máy sản xuất đồ dùng một lần bằng công nghệ đúc ép bột giấy, Cụm công nghiệp Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, bị can không tổ chức huấn luyện, hướng dẫn đầy đủ các quy định về an toàn lao động; không kiểm tra, giám sát quá trình làm việc của công nhân theo quy định.
Khoảng 16 giờ ngày 16/5/2026, khi các công nhân đang thi công lắp đặt mái tôn, thời tiết xuất hiện gió lớn. Thời điểm này, anh Bùi Văn H. đã tháo dây đeo an toàn khỏi kết cấu mái nhà xưởng. Khi tấm tôn bị gió hất lên, anh H. mất thăng bằng, rơi từ độ cao khoảng 12,3m xuống nền công trình và tử vong.
Hiện trường vụ tai nạn lao động tại công trình xây dựng nhà xưởng thuộc Cụm công nghiệp Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định việc không thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn lao động là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo các doanh nghiệp, chủ đầu tư, người sử dụng lao động và người lao động chấp hành nghiêm các quy định về an toàn, vệ sinh lao động; tăng cường huấn luyện, kiểm tra, giám sát trong quá trình thi công để đảm bảo an toàn lao động, phòng ngừa tai nạn và những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.
Phương Thu (Công an tỉnh)
baophutho.vn Sáng 22/7, UBND xã Liên Châu tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và triển khai lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh...
baophutho.vn Ngày 21/7, Bộ CHQS tỉnh khai mạc lớp tập huấn cán bộ giai đoạn 2 năm 2026. Đại tá Nguyễn Mạnh Tưởng - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự và chủ...
baophutho.vn Sáng 21/7, Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức lớp tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) năm 2026 cho cán bộ,...
Sáng 21/7, lực lượng chức năng thành phố Đồng Nai tiếp tục xử lý hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 người chết, 5 người bị thương.
baophutho.vn Ngày 20/7, tại cơ sở 3, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo...
baophutho.vn Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phát hiện nhóm đối tượng gồm Lê Văn Thường (sinh năm 1991), Phan Văn Tĩnh...
baophutho.vn Sáng 20/7, xã Yên Lạc tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và triển khai lấy mẫu hài cốt chưa xác định được danh tính tại ba...