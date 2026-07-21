Doanh nghiệp Nhật Bản động thổ Nhà máy số 2, công suất 5 triệu sản phẩm/năm tại KCN Thăng Long - Vĩnh Phúc

Ngày 21/7, tại Khu công nghiệp Thăng Long - Vĩnh Phúc, Công ty TNHH Sei Optifrontier Việt Nam (SEOV), thành viên Tập đoàn Sumitomo Electric Industries (Nhật Bản), tổ chức lễ động thổ xây dựng Nhà máy số 2, tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư và sản xuất tại tỉnh Phú Thọ.

Dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Long Biên - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ; đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan và lãnh đạo Công ty SEOV.

Các đại biểu và lãnh đạo Công ty SEOV thực hiện nghi thức động thổ nhà máy.

Nhà máy số 2 được xây dựng trên diện tích 2,2ha tại Lô B-12, Khu công nghiệp Thăng Long - Vĩnh Phúc, công suất thiết kế 5 triệu sản phẩm/năm, dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 4/2028. Đây là dự án tiếp nối Nhà máy số 1 của SEOV đã đi vào vận hành từ năm 2020 và đang hoạt động hiệu quả.

Sau 6 năm đầu tư tại Phú Thọ, Công ty SEOV đã triển khai các dự án tại 3 địa điểm, với tổng vốn đầu tư 110,7 triệu USD. Riêng năm 2025, doanh nghiệp nộp ngân sách Nhà nước hơn 40,5 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 3.200 lao động.

Cùng với Nhà máy số 2, Nhà máy số 3 của SEOV tại Khu công nghiệp Bá Thiện - Phân khu I cũng đang được triển khai, dự kiến đi vào sản xuất từ tháng 4/2027, với công suất 27 triệu sản phẩm/năm. Khi cả 3 nhà máy hoạt động ổn định, doanh nghiệp sẽ đóng góp khoảng 180 tỷ đồng/năm vào ngân sách Nhà nước và tạo việc làm cho khoảng 5.600 lao động.

Trưởng Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh Hoàng Long Biên tặng hoa chúc mừng Công ty SEOV.

Phát biểu tại lễ động thổ, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hoàng Long Biên nhấn mạnh, việc triển khai Nhà máy số 2 là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Công ty SEOV, đồng thời khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư tại Phú Thọ và mối quan hệ hợp tác kinh tế ngày càng bền chặt giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Hiện, tỉnh Phú Thọ có 18 khu công nghiệp đang hoạt động, thu hút hàng trăm dự án đầu tư trong và ngoài nước. Trong đó, các doanh nghiệp Nhật Bản được là nhóm nhà đầu tư chiến lược, với 60 dự án, tổng vốn đăng ký trên 2 tỷ USD, đóng góp tích cực vào phát triển công nghiệp, xuất khẩu và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh.

Để Nhà máy số 2 sớm hoàn thành, đi vào hoạt động theo đúng kế hoạch, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đề nghị Công ty SEOV tiếp tục tập trung nguồn lực, tổ chức triển khai dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ; thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy và các quy định liên quan.

Các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai hiệu quả, đúng tiến độ.

Thúy Hường