Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

21/07/2026 09:15 GMT+7

baophutho.vn Khi môi trường số giúp một sản phẩm sáng tạo được lan tỏa chỉ trong vài giây, thì cũng chính môi trường đó khiến việc sao chép, phát tán và chiếm đoạt chất xám trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Vậy ranh giới giữa “tham khảo” và “đánh cắp” nằm ở đâu? Vì sao tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng và trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn diễn biến phức tạp? Cần những giải pháp nào để bảo vệ thành quả sáng tạo và xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh?