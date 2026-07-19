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Nâng bước cậu bé mồ côi đến trường

19/07/2026 09:27 GMT+7

baophutho.vn Mùa tựu trường đang đến gần, trong khi các bạn được cha mẹ chuẩn bị hành trang để vào học tập ở môi trường mới, Nam lại phải đón nhận mất mát quá lớn khi mẹ đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Những quyển sách giáo khoa mẹ đi xin cho em còn chưa kịp trao tay, những lời dặn dò vẫn còn đang dang dở... Từ nhỏ đã thiếu vắng bàn tay chăm sóc của bố, cuộc sống dù vô vàn khó khăn, nhưng vẫn có mẹ đồng hành cùng em trong suốt những ngày thơ bé. Nhưng giờ tất cả chỉ còn là ký ức, là những khắc khoải, lo âu trước thực tại mà cậu bé 15 tuổi phải gắng vượt qua...

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