Đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đường dây 110kV Sơn Nam

Để Dự án đường dây và Trạm biến áp 110kV Sơn Nam hoàn thành đúng tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng đang được các địa phương tập trung triển khai quyết liệt. Sự đồng thuận của người dân cùng sự vào cuộc chủ động, tích cực của chính quyền các cấp và chủ đầu tư đã tạo điều kiện thuận lợi để dự án tăng tốc thi công.

Những hàng cột của Dự án đường dây và Trạm biến áp 110kV Sơn Nam.

Gần 500m2 đất trồng cây lâu năm của gia đình ông Trần Văn Tân (xã Lập Thạch) nằm trọn trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn đường dây đã được giải phóng để phục vụ dự án. Hàng chục loại cây ăn quả, cây lấy gỗ cùng nhiều hạng mục như tường rào, cổng, sân gạch được tháo dỡ theo phương án bồi thường, hỗ trợ của Nhà nước. Dù diện tích sản xuất bị thu hẹp và sinh hoạt gia đình ít nhiều bị ảnh hưởng, nhưng gia đình ông Tân vẫn đồng thuận bàn giao mặt bằng. Ông Tân cho biết: “Tôi nhận thức rõ điện là hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nên khi được chính quyền tuyên truyền, vận động, gia đình tôi hoàn toàn nhất trí với mức đền bù theo quy định và bàn giao mặt bằng để dự án sớm triển khai”.

Cán bộ xã Lập Thạch rà soát bản đồ quy hoạch Dự án đường dây 110kV Sơn Nam.

Dự án đường dây và Trạm biến áp 110kV Sơn Nam đi qua địa bàn xã Lập Thạch có chiều dài khoảng 4,2km, gồm 20 vị trí chân cột. Nhờ sự đồng thuận của người dân, địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường và hoàn thiện các thủ tục để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư.

Cán bộ xã Lập Thạch trao đổi cùng ông Trần Văn Tân về phương án bồi thường, hỗ trợ.

Theo đồng chí Trương Thanh Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Lập Thạch, địa phương đã thành lập các tổ công tác trực tiếp đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động và giải đáp những vướng mắc phát sinh. Đến nay, 100% hộ dân có đất bị ảnh hưởng đều đồng thuận tuyệt đối với phương án bồi thường. Công tác chi trả và bàn giao mặt bằng đang được triển khai theo đúng kế hoạch.

Không chỉ tại xã Lập Thạch, công tác giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến cũng đang được các địa phương khẩn trương thực hiện. Mặt bằng bàn giao đến đâu, các đơn vị thi công huy động nhân lực, máy móc triển khai ngay đến đó, bảo đảm không để gián đoạn tiến độ.

Dự án đường dây và Trạm biến áp 110kV Sơn Nam có tổng mức đầu tư gần 190 tỷ đồng, trong đó đoạn tuyến đi qua địa phận tỉnh Phú Thọ dài hơn 16km, trải dài trên địa bàn 4 xã.

Với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", các công nhân khẩn trương thi công phần móng cột tại các vị trí đất được bàn giao.

Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, đến nay, dự án đã hoàn thành đào, đúc móng tại 41/57 vị trí; dựng cột và lắp đặt hệ thống tiếp địa tại 35/57 vị trí. Các tổ đội đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công các hạng mục còn lại.

Một vị trí móng cột được thi công tại vị trí có địa hình rất khó khăn.

Theo ông Trịnh Cao Cường - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án phát triển điện lực (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc), đơn vị quản lý dự án đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương để nắm bắt tiến độ bàn giao mặt bằng từng ngày. Ngay khi các vị trí mặt móng hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường cho người dân, Ban đã chỉ đạo sát sao nhà thầu thi công chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị chuyên dụng để tiếp cận hiện trường ngay lập tức. Mục tiêu cốt lõi là bảo đảm không có bất kỳ khoảng trống hay sự gián đoạn nào trong quá trình bàn giao mặt bằng và thi công lưới điện, quyết tâm đưa toàn bộ công trình về đích an toàn, đúng thời gian vào đầu quý IV năm 2026.

Vị trí móng cột đã được thi công xong, sẵn sàng chờ lắp đặt hệ thống cột điện.

Sự quyết tâm vượt khó của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường cùng sự đồng lòng của Nhân dân địa phương đang mang đến những tín hiệu tích cực, hiện hữu qua từng mét dây, từng hàng cột thép vươn cao giữa đại ngàn. Những chân cột điện chắc chắn nối đuôi nhau băng qua các triền đồi, đầm bãi chính là minh chứng rõ nét cho sự hợp lực giữa ý Đảng và lòng dân.

Là 1 trong 8 dự án lưới điện 110kV trọng điểm đang được tập trung triển khai trên địa bàn tỉnh, Dự án đường dây và Trạm biến áp 110kV Sơn Nam sau khi hoàn thành và đi vào vận hành sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Công trình không chỉ góp phần nâng cao đáng kể năng lực cung cấp điện, giảm tải cho hệ thống lưới điện khu vực, đáp ứng tốt nhu cầu phụ tải sinh hoạt và sản xuất tăng cao, mà còn tạo động lực mạnh mẽ để thu hút các dòng vốn đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Lê Hoàng