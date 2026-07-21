Bứt phá thu ngân sách nhà nước

Sáu tháng đầu năm 2026, thu ngân sách nhà nước của Phú Thọ đạt trên 34 nghìn tỷ đồng, bằng gần 60% dự toán năm, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây không chỉ là kết quả của công tác quản lý thu mà còn phản ánh sức sống của nền kinh tế, hiệu quả của cải cách hành chính và sự chuyển dịch đúng hướng trong mô hình tăng trưởng của tỉnh.

Doanh nghiệp FDI đầu tư vào tỉnh là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng nguồn thu ngân sách.

Nguồn thu tạo ra từ tăng trưởng

Nếu như trước đây, thu ngân sách thường phụ thuộc khá lớn vào một số khoản thu truyền thống thì 6 tháng đầu năm nay cho thấy, cơ cấu nguồn thu chuyển dịch theo hướng tích cực hơn. Thu nội địa đạt khoảng 30,9 nghìn tỷ đồng, tăng 18,7% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt trên 13,3 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 50%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt gần 5,9 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 83%; thu từ doanh nghiệp nhà nước cũng tăng trên 25%. Kết quả cho thấy, nguồn thu đang được tạo ra từ sự phát triển thực chất của nền kinh tế chứ không đơn thuần dựa vào các khoản thu mang tính thời điểm.

Thực tế này tương đồng với diễn biến của sản xuất công nghiệp. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 25%; nhiều sản phẩm chủ lực như linh kiện điện tử, thiết bị điện tử, máy tính xách tay, thiết bị truyền thông... đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Nhiều doanh nghiệp FDI tiếp tục mở rộng quy mô, tăng ca sản xuất để đáp ứng đơn hàng xuất khẩu. Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Trọng Việt Hải, Phó Trưởng Thuế tỉnh nhận định: Khi doanh nghiệp phát triển ổn định, lợi nhuận tăng lên, người lao động có việc làm, thu nhập được cải thiện thì nguồn thu ngân sách sẽ tự nhiên tăng theo. Đây là nguồn thu bền vững nhất mà bất kỳ địa phương nào cũng hướng tới. Đặc biệt, tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách không còn là hai chỉ tiêu song hành mà đã trở thành mối quan hệ tương hỗ. Tăng trưởng tạo ra nguồn thu, còn nguồn thu tiếp tục trở thành nguồn lực đầu tư trở lại cho phát triển.

Mở rộng dư địa nguồn thu

Một trong những điểm nhấn nổi bật của kinh tế tỉnh Phú Thọ trong nửa đầu năm là sức hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong 6 tháng, toàn tỉnh thu hút khoảng 1,77 tỷ USD vốn FDI, gấp gần 5 lần cùng kỳ năm trước. Hàng loạt dự án quy mô lớn được cấp phép hoặc mở rộng sản xuất, nhất là trong lĩnh vực điện tử, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu mới và công nghệ cao. Đáng nói là những dự án này không chỉ bổ sung nguồn vốn đầu tư mà còn nhanh chóng tạo ra giá trị sản xuất, kim ngạch xuất khẩu, việc làm và nguồn thu ngân sách. Theo ông Lê Văn Lộc, Phó Giám đốc Sở Tài chính, khác với giai đoạn trước, khi nhiều dự án cần thời gian dài để triển khai, hiện nay phần lớn dự án mới được chuẩn bị khá kỹ, thời gian triển khai nhanh hơn nhờ công tác giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục đầu tư và sự đồng hành của chính quyền các cấp. Điều đó giúp rút ngắn khoảng cách từ “giấy phép đầu tư” đến “nguồn thu ngân sách”.

Cùng với khu vực FDI, kinh tế tư nhân cũng đang trở thành động lực quan trọng. Số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng mạnh, tạo thêm nhiều nguồn thu mới từ sản xuất, thương mại và dịch vụ. Điều này cho thấy chính sách hỗ trợ doanh nghiệp không chỉ mang ý nghĩa cải thiện môi trường đầu tư mà còn trực tiếp góp phần mở rộng cơ sở thu ngân sách.

Chú trọng nuôi dưỡng nguồn thu

Nếu chỉ nhìn vào con số hơn 34 nghìn tỷ đồng, có người sẽ nghĩ đây là thành quả của ngành Thuế. Song thực chất, kết quả đó được tạo nên từ sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Trong thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh như duy trì mô hình “Cà phê doanh nhân”, vận hành “luồng xanh” giải quyết thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ngay từ cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ đầu tư. Song song với đó là việc tăng cường quản lý thuế theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ số, kiểm soát hóa đơn điện tử, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế nhưng vẫn tạo điều kiện để doanh nghiệp phục hồi và phát triển.

Đây cũng là sự chuyển biến đáng chú ý trong tư duy điều hành. Nếu trước đây mục tiêu chủ yếu là hoàn thành chỉ tiêu thu thì hiện nay trọng tâm đã chuyển sang tạo dựng môi trường thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, từ đó hình thành nguồn thu ổn định và lâu dài. Ông Nguyễn Thăng Long, Giám đốc một doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử tại Khu công nghiệp Bình Xuyên chia sẻ: Điều doanh nghiệp cần nhất không chỉ là ưu đãi mà là sự đồng hành của chính quyền trong giải quyết thủ tục, tiếp cận đất đai, điện, nước, lao động. Khi sản xuất ổn định, doanh nghiệp sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách.

Có thể thấy, kết quả thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh hoàn thành mục tiêu cả năm. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, sức ép cạnh tranh ngày càng lớn, việc duy trì đà tăng trưởng nguồn thu sẽ đòi hỏi nhiều giải pháp đồng bộ hơn.

Trọng tâm trước mắt vẫn là tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, phát triển các khu công nghiệp mới, mở rộng không gian phát triển cho kinh tế tư nhân và khai thác hiệu quả các nguồn thu từ kinh tế số, thương mại điện tử. Quan trọng hơn, cần tiếp tục giữ vững nguyên tắc lấy phát triển sản xuất làm gốc của tăng trưởng thu ngân sách. Bởi chỉ khi doanh nghiệp phát triển, người dân có việc làm, sản xuất kinh doanh được mở rộng thì ngân sách mới có thể tăng trưởng ổn định, bền vững.

Con số hơn 34 nghìn tỷ đồng sau nửa chặng đường của năm vì thế không chỉ phản ánh kết quả thu ngân sách, mà còn cho thấy sức bật của một nền kinh tế đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Đó là thành quả của những động lực tăng trưởng được hình thành từ cải cách, từ niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và từ quyết tâm của tỉnh trong việc kiến tạo một môi trường đầu tư ngày càng minh bạch, thông thoáng. Chính những động lực ấy sẽ tiếp tục tạo nền tảng để Phú Thọ hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế nhanh, bền vững trong những năm tới.

Quang Nam