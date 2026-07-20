Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Điện lực Lập Thạch đóng điện 17 trạm biến áp, nâng cao năng lực cung ứng điện

Trước tình hình thời tiết nắng nóng cực đoan trong năm 2026, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nhiều trạm biến áp (TBA) trên địa bàn có nguy cơ đầy tải, quá tải, nhất là vào các khung giờ cao điểm. Trước thực tế đó, Điện lực Lập Thạch đã chủ động triển khai các giải pháp đầu tư, xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện, góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho khách hàng.

Điện lực Lập Thạch đóng điện 17 trạm biến áp, nâng&nbsp;cao năng lực cung ứng điệnNhân viên Điện lực Lập Thạch đóng điện Trạm biến áp Xuân Lôi 11.

Từ nguồn vốn được phân bổ cho các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, Điện lực Lập Thạch đã xây dựng kế hoạch, tập trung nguồn lực triển khai các dự án cải tạo, nâng cấp lưới điện trên địa bàn quản lý. Các công trình được thực hiện nhằm hạn chế sự cố, giảm bán kính cấp điện, nâng cao chất lượng điện áp, giảm tổn thất điện năng; đồng thời nâng cao độ an toàn, tin cậy trong cung cấp điện cho người dân và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Đến tháng 7/2026, Điện lực Lập Thạch đã đóng điện, đưa vào vận hành 17 trạm biến áp mới, với tổng công suất 6.020 kVA. Trong đó, lưới điện 22 kV có công suất 3.220 kVA và lưới điện 35 kV có công suất 2.800 kVA. Tổng vốn đầu tư các công trình khoảng 18,7 tỷ đồng. Các trạm biến áp mới sẽ góp phần san tải cho 25 trạm biến áp hiện có trên địa bàn 6 xã: Lập Thạch, Hợp Lý, Sơn Đông, Thái Hòa, Liên Hòa và Tiên Lữ, phục vụ khoảng 3.000 khách hàng.

Việc đưa 17 trạm biến áp mới vào vận hành kịp thời phát huy hiệu quả trong san tải, giảm bán kính cấp điện, nâng cao điện áp cuối nguồn, giảm tổn thất điện năng và hạn chế nguy cơ quá tải đối với các máy biến áp.

Việc đầu tư xây dựng, cải tạo các trạm biến áp mới cũng góp phần đón đầu nhu cầu phụ tải tại các khu dân cư phát triển mới, nhất là những khu vực lân cận các trạm biến áp đã đầy tải. Qua đó, Điện lực Lập Thạch chủ động ứng phó với tốc độ tăng trưởng phụ tải tự nhiên và nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong điều kiện thời tiết nắng nóng, cực đoan, góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho khách hàng trên địa bàn.

Thu Hà - Hải Hưng


Thu Hà - Hải Hưng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng trạm biến áp Cấp điện Thời tiết nắng nóng Tổn thất điện năng Lưới điện Công trình Tốc độ tăng trưởng Sơn Đông Dự án cải tạo Cực đoan
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tân Mai nỗ lực giảm nghèo

Tân Mai nỗ lực giảm nghèo
2026-07-20 14:26:00

baophutho.vn Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Mai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định mục tiêu giảm nghèo duy trì mức 2-3%/năm, phấn đấu đến...

Nâng tầm thương hiệu Trà Đất Tổ

Nâng tầm thương hiệu Trà Đất Tổ
2026-07-20 10:14:00

baophutho.vn Sở hữu hệ sinh thái chè trù phú cùng bề dày lịch sử, Phú Thọ đang đứng trước bước ngoặt chiến lược khi chính thức xây dựng Đề án "Phát triển...

Mở lối xuyên tâm đô thị Hoà Bình

Mở lối xuyên tâm đô thị Hoà Bình
2026-07-20 08:42:00

baophutho.vn Sự bứt phá về hạ tầng giao thông luôn là động lực quan trọng mở rộng không gian phát triển đô thị. Tại trung tâm vùng nam thuộc khu vực đô thị...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long