Điện lực Lập Thạch đóng điện 17 trạm biến áp, nâng cao năng lực cung ứng điện

Trước tình hình thời tiết nắng nóng cực đoan trong năm 2026, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nhiều trạm biến áp (TBA) trên địa bàn có nguy cơ đầy tải, quá tải, nhất là vào các khung giờ cao điểm. Trước thực tế đó, Điện lực Lập Thạch đã chủ động triển khai các giải pháp đầu tư, xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện, góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho khách hàng.

Nhân viên Điện lực Lập Thạch đóng điện Trạm biến áp Xuân Lôi 11.

Từ nguồn vốn được phân bổ cho các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, Điện lực Lập Thạch đã xây dựng kế hoạch, tập trung nguồn lực triển khai các dự án cải tạo, nâng cấp lưới điện trên địa bàn quản lý. Các công trình được thực hiện nhằm hạn chế sự cố, giảm bán kính cấp điện, nâng cao chất lượng điện áp, giảm tổn thất điện năng; đồng thời nâng cao độ an toàn, tin cậy trong cung cấp điện cho người dân và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Đến tháng 7/2026, Điện lực Lập Thạch đã đóng điện, đưa vào vận hành 17 trạm biến áp mới, với tổng công suất 6.020 kVA. Trong đó, lưới điện 22 kV có công suất 3.220 kVA và lưới điện 35 kV có công suất 2.800 kVA. Tổng vốn đầu tư các công trình khoảng 18,7 tỷ đồng. Các trạm biến áp mới sẽ góp phần san tải cho 25 trạm biến áp hiện có trên địa bàn 6 xã: Lập Thạch, Hợp Lý, Sơn Đông, Thái Hòa, Liên Hòa và Tiên Lữ, phục vụ khoảng 3.000 khách hàng.

Việc đưa 17 trạm biến áp mới vào vận hành kịp thời phát huy hiệu quả trong san tải, giảm bán kính cấp điện, nâng cao điện áp cuối nguồn, giảm tổn thất điện năng và hạn chế nguy cơ quá tải đối với các máy biến áp.

Việc đầu tư xây dựng, cải tạo các trạm biến áp mới cũng góp phần đón đầu nhu cầu phụ tải tại các khu dân cư phát triển mới, nhất là những khu vực lân cận các trạm biến áp đã đầy tải. Qua đó, Điện lực Lập Thạch chủ động ứng phó với tốc độ tăng trưởng phụ tải tự nhiên và nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong điều kiện thời tiết nắng nóng, cực đoan, góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho khách hàng trên địa bàn.

Thu Hà - Hải Hưng