Làm sạch dữ liệu đất đai, vì quyền lợi người dân

Thực hiện chiến dịch cao điểm 180 ngày đêm cập nhật, chuẩn hóa, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các địa phương và cơ quan chuyên môn đang tập trung rà soát, đồng bộ dữ liệu của từng thửa đất. Với khối lượng công việc lớn, các đơn vị đang nỗ lực tháo gỡ những khó khăn từ dữ liệu lịch sử, từng bước hoàn thiện hệ thống dữ liệu đất đai “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ hiệu quả công tác quản lý và chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai.

Tại thôn Phúc Lập, xã Vĩnh Tường, ông Hoàng Trung Ca chưa hiểu hết ý nghĩa của việc rà soát, chuẩn hóa thông tin đất đai. Ban đầu, gia đình ông cho rằng, diện tích đất đã sử dụng ổn định, không có tranh chấp, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính nên chưa cần kê khai, bổ sung thông tin. Sau khi được cán bộ địa phương trực tiếp tuyên truyền, giải thích về mục đích, ý nghĩa và những lợi ích lâu dài của việc làm sạch dữ liệu đất đai, ông Ca đã thay đổi nhận thức, chủ động cung cấp thông tin, hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.

Ông Hoàng Trung Ca chia sẻ: “Gia đình tôi có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ). Sau khi được chính quyền tuyên truyền, tôi hiểu đây là chủ trương lớn của Nhà nước nên đã chủ động kê khai đầy đủ thông tin. Việc làm sạch dữ liệu sẽ giúp người dân thuận lợi hơn khi thực hiện các thủ tục về đất đai sau này”.

Cán bộ thôn Phúc Lập, xã Vĩnh Tường tuyên truyền, hướng dẫn ông Hoàng Trung Ca (bên phải) kê khai, cập nhật thông tin đất đai phục vụ công tác chuẩn hóa dữ liệu.

Nhờ sự đồng thuận của người dân, công tác chuẩn hóa dữ liệu đất đai tại xã Vĩnh Tường đang từng bước được triển khai đồng bộ. Quá trình rà soát cũng giúp địa phương phát hiện nhiều tồn tại liên quan đến hồ sơ, bản đồ địa chính được hình thành qua các thời kỳ, trong đó có những trường hợp thông tin chưa đầy đủ, chưa đồng nhất.

Hiện toàn xã còn 1.974 thửa đất chưa đủ điều kiện cấp Giấy CNQSDĐ. Để từng bước tháo gỡ, địa phương đã cử cán bộ xuống từng khu dân cư, hướng dẫn người dân kê khai, đối chiếu hồ sơ, bổ sung những thông tin còn thiếu.

Đến nay, xã Vĩnh Tường đã hướng dẫn kê khai, đăng ký 16.643 thửa đất, đạt 96,7%. Địa phương cũng đã trao trả 11.200 Giấy CNQSDĐ cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Vĩnh Tường cho biết: “Địa phương đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của việc chuẩn hóa dữ liệu đất đai; rà soát, đối chiếu, xử lý những trường hợp còn vướng mắc. Trong quá trình thực hiện, xã mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan cấp trên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Tại các xã thuộc khu vực Yên Lạc hiện có gần 244 nghìn thửa đất cần rà soát, cập nhật và xây dựng cơ sở dữ liệu. Với khối lượng công việc rất lớn, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Yên Lạc đã tăng cường nhân lực, phối hợp với 5 địa phương (các xã Tam Hồng, Liên Châu, Nguyệt Đức, Yên Lạc, Tề Lỗ) để kiểm tra, đối chiếu, hoàn thiện hồ sơ đất đai. Đến nay, tỷ lệ dữ liệu đất đai được làm sạch của đơn vị đạt 77,36%, xếp thứ 5/32 chi nhánh trong toàn tỉnh.

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Yên Lạc trao đổi với cán bộ chuyên môn về giải pháp đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu đất đai.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Phú - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Yên Lạc, khó khăn lớn nhất hiện nay là hệ thống hồ sơ được hình thành qua nhiều thời kỳ, một số thông tin chưa đầy đủ, chưa được số hóa đồng bộ. Vì vậy, đơn vị đang tập trung rà soát, bổ sung những dữ liệu còn thiếu; phối hợp với UBND các xã xác minh, điều chỉnh các trường hợp thông tin chưa chính xác. Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối trao đổi dữ liệu trực tuyến giữa các đơn vị đang góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc.

Tuy nhiên, qua rà soát, Phú Thọ quản lý gần 6,92 triệu thửa đất tại 148 xã, phường, song mới có khoảng 2,93 triệu thửa được cập nhật vào cơ sở dữ liệu; tỷ lệ dữ liệu đạt tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống” còn thấp. Hàng triệu thửa đất chưa được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhiều trường thông tin còn thiếu hoặc chưa được chuẩn hóa.

Trước thực tế đó, từ ngày 1/7/2026, UBND tỉnh đã phát động chiến dịch cao điểm 180 ngày đêm nhằm đẩy nhanh tiến độ cập nhật, chỉnh lý, bổ sung và làm sạch dữ liệu đất đai trên phạm vi toàn tỉnh. Chiến dịch có ý nghĩa quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tạo hệ thống dữ liệu đầu vào chính xác, đồng bộ. Qua đó, từng bước khắc phục những tồn tại kéo dài nhiều năm, tạo nền tảng xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, hiện đại.

Khi dữ liệu được hoàn thiện, người dân sẽ được hưởng lợi trực tiếp thông qua việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm sai sót trong quá trình đăng ký, cấp giấy chứng nhận và thực hiện các giao dịch về đất đai. Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực này.

Nguyễn Toàn