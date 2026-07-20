Khai giảng lớp huấn luyện nông dân về quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Phú Thọ về triển khai Đề án phát triển, quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, sáng 20/7, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với UBND xã Nguyệt Đức tổ chức khai giảng lớp huấn luyện nông dân về quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp trên cây lúa.

Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khai mạc lớp huấn luyện.

Tham gia lớp huấn luyện, các học viên được tập huấn các chuyên đề về duy trì đất khỏe, cây khỏe, đầu tư thông minh và bảo vệ hệ sinh thái; hướng dẫn về đặc điểm sinh lý cây lúa, kỹ thuật canh tác, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật an toàn; các biện pháp quản lý dịch hại và bảo vệ thiên địch.

Các đại biểu tham gia lớp huấn luyện.

Bên cạnh các biện pháp kỹ thuật, lớp tập huấn còn lồng ghép các nội dung thiết thực về an toàn thực phẩm, phòng chống biến đổi khí hậu, công nghệ số, mã số vùng trồng và liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp.

Quang cảnh lớp huấn luyện.

Lớp huấn luyện góp phần nâng cao nhận thức cho nông dân về quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp trên cây lúa, cây trồng chủ lực của địa phương. Từ đó, áp dụng vào thực tiễn canh tác để nâng cao giá trị sản phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái và gia tăng đa dạng sinh học.

Theo kế hoạch, trong năm 2026 sẽ có 13 lớp huấn luyện nông dân về quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổ chức nhằm phát triển bền vững nền kinh tế nông nghiệp Phú Thọ.

Ngọc Anh, Lưu Trường