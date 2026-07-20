Tân Mai nỗ lực giảm nghèo

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Mai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định mục tiêu giảm nghèo duy trì mức 2-3%/năm, phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều. Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, Tân Mai đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết.

Tân Mai là xã thuộc vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, với nhiều thách thức trong việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân. Xã được thành lập trên cơ sở hợp nhất 2 xã Sơn Thủy và Tân Thành, có tổng diện tích trên 130km2, dân số 7.924 người, sống rải rác ở các sườn núi cao. 100% các thôn đều thuộc diện đặc biệt khó khăn.

Phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, cấp ủy, chính quyền địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân sản xuất nông, lâm nghiệp đúng khung thời vụ; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, diện tích gieo trồng cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống đói rét cho gia súc, gia cầm; duy trì tổng đàn gia súc, gia cầm hơn 51.000 con. Phát huy tiềm năng mặt nước hồ Hòa Bình, bà con Tân Mai tập trung phát triển nghề nuôi cá lồng, toàn xã hiện có 730 lồng cá, sản lượng nuôi và đánh bắt 145 tấn/năm.

Đến nay, xã Tân Mai phát triển được 730 lồng nuôi cá trên hồ Hòa Bình.

Hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ trên địa bàn cơ bản ổn định, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Các cơ quan chuyên môn thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của các cơ sở, hộ sản xuất; kịp thời phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển sản xuất.

Đặc biệt, những năm gần đây, Tân Mai đẩy mạnh phát triển du lịch. Xã khuyến khích phát triển các sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch của địa phương đến với du khách, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các cơ sở lưu trú, dịch vụ cơ bản đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của du khách. Hoạt động du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong 6 tháng đầu năm, xã thu hút khoảng 4.700 lượt khách đến thăm quan, trong đó có 1.367 lượt khách quốc tế.

Các hộ gia đình trên địa bàn xã Tân Mai đầu tư mô hình homestay để phát triển du lịch.

Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng thực hiện mục tiêu giảm nghèo, toàn xã xây dựng mới được 86 nhà, sửa chữa 25 nhà thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp. Các phong trào thi đua phát triển kinh tế được triển khai sâu rộng, tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, phấn đấu thoát nghèo theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng".

Sau một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Mai, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn bước đầu đã có khởi sắc. Xã đạt 13/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2025 giảm 2,95%.

Đồng chí Đinh Hùng Cường - Bí thư Đảng ủy xã Tân Mai nhấn mạnh: Đảng bộ xã xác định giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Chúng tôi đã tập trung xác định rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan của tình trạng nghèo; thường xuyên rà soát, đánh giá, phân tích hiện trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch giảm nghèo với các giải pháp căn cơ, bài bản, đồng bộ, thống nhất và cách làm sáng tạo, linh hoạt, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những điểm nghẽn, nút thắt để hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo.

Hiện nay, xã Tân Mai đang tập trung hỗ trợ mở rộng sinh kế, phát triển sản xuất, tăng thu nhập và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, thiết yếu cho người nghèo. Chú trọng nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, bền vững. Đồng thời quan tâm ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, chăm lo phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, nhất là y tế, giáo dục, hạ tầng số... Quyết tâm hoàn thành mục tiêu đến năm 2030, trên địa bàn xã không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều.

Dương Liễu