Mở lối xuyên tâm đô thị Hoà Bình

Sự bứt phá về hạ tầng giao thông luôn là động lực quan trọng mở rộng không gian phát triển đô thị. Tại trung tâm vùng nam thuộc khu vực đô thị Hòa Bình, dự án mở rộng trục xuyên tâm nối từ đường Trần Hưng Đạo kết nối quốc lộ 6 đang nỗ lực vượt qua những rào cản mặt bằng cuối cùng để hiện thực hóa sau nhiều năm chờ đợi.

Đại công trường giữa lòng đô thị

Một ngày trung tuần tháng 7, có mặt tại công trường thi công đường nối từ đường Trần Hưng Đạo, phường Hòa Bình kết nối với quốc lộ 6 thuộc phường Thống Nhất. Dưới cái nắng gay gắt, máy xúc, máy ủi, xe tải hoạt động liên tục; từng tốp công nhân đang khẩn trương lắp đặt hệ thống thoát nước, lắp đặt cống và hoàn thiện nền đường tại các vị trí đã được bàn giao mặt bằng.

Dự án do Ban Quản lý dự án (BQLDA) khu vực Hòa Bình làm chủ đầu tư, thuộc công trình giao thông trong đô thị cấp I (nhóm B), có tổng mức đầu tư lên tới 600 tỷ đồng. Tuyến đường toàn gần 4,4km, nền đường rộng từ 36-53m. Khi hoàn thành, công trình không chỉ góp phần giảm tải áp lực giao thông cho khu vực trung tâm vùng nam, tăng khả năng tiêu thoát nước, chống ngập lụt mà còn mở rộng không gian phát triển đô thị, tạo động lực thu hút đầu tư và triển kinh tế - xã hội.

Nhà thầu đang tập trung thi công đoạn đường đã được GPMB.

Theo đồng chí Bùi Chí Công - Trưởng phòng Dự án 2, Ban Quản lý các dự án khu vực Hòa Bình, đến nay, dự án đã hoàn thành giá trị khối lượng gần 216 tỷ đồng, đạt 56% giá trị hợp đồng. Nhà thầu đã cơ bản hoàn thành xong 2 cầu lớn trên tuyến gồm cầu vượt đường quy hoạch và cầu suối Chăm; thi công xong 2km nền đường và 0,6km móng cấp phối đá dăm cùng hệ thống thoát nước dọc tuyến. Sự chuyển biến hình thể của con đường đã hiện hữu rõ nét, mang lại niềm hy vọng lớn cho người dân hai bên bờ dự án.

Gỡ nút thắt bồi thường đất đai

Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng chặng đường đưa dự án về đích đúng hạn trong năm 2026 đang gặp phải những rào cản trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).

Dự án có tổng diện tích thu hồi khoảng 21,57ha, đi qua 2 địa bàn trọng điểm là phường Thống Nhất và phường Hòa Bình, ảnh hưởng tới 460 thửa đất của 340 hộ gia đình. Trong đó hơn 80 hộ bị ảnh hưởng đến đất ở, nhà ở. Đến nay đơn vị chức năng đã chi trả cho 269/340 hộ, tổ chức bị ảnh hưởng, đã bàn giao mặt bằng 3,36km.

Khó khăn lớn nhất tập trung tại đoạn Km0+000 - Km0+220 thuộc phường Hòa Bình. Suốt từ năm 2021 đến nay, chủ đầu tư đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, cắm cọc đo đạc nhưng gặp phải sự phản đối từ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Để tháo gỡ bế tắc, ngày 13/6/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành văn bản hướng dẫn đo đạc và lập bản đồ phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án. Trên cơ sở đó, UBND phường Hòa Bình đã lập kế hoạch thu hồi đất, niêm yết công khai và tổ chức lấy ý kiến người dân từ ngày 15/7/2026.

Sự vào cuộc quyết liệt bước đầu cho thấy tín hiệu tích cực. Ngày 16/7/2026, lực lượng chức năng đã hoàn thành đo đạc hiện trạng đất cho 28 hộ gia đình đồng thuận đầu tiên.

Tập trung các phương tiện đẩy nhanh thi công dự án kết nối đường Trần Hưng Đạo với quốc lộ 6.

Tại phường Thống Nhất, công tác GPMB cũng đang được quyết liệt triển khai. Một số hộ dân chưa nhận tiền bồi thường do còn ý kiến về diện tích và phương án hỗ trợ. BQLDA đã đề nghị địa phương và các đơn vị liên quan rà soát hồ sơ, xác minh hiện trạng sử dụng đất để kịp thời điều chỉnh phương án bồi thường, bảo đảm đúng quy định và quyền lợi của người dân.

Tiếng nói từ đơn vị chức năng

Ngay tại lán trại dã chiến của công trường đang thi công dở dang, Trưởng phòng Dự án 2 - Bùi Chí Công, cho hay: Nguyên nhân sâu xa là do lịch sử quản lý đất đai tại địa phương rất phức tạp. Có nhiều khu vực người dân tự ý mua bán, chuyển nhượng không thông qua chính quyền, lấn chiếm hành lang đất của các tổ chức như Hợp tác xã hay Trạm khuyến ngư cũ. Thêm vào đó, tâm lý mong muốn được áp mức bồi thường cao hơn khung quy định của Nhà nước khiến một số hộ dân chây ỳ, chưa nhận tiền dù phương án đền bù đã được phê duyệt đúng trình tự pháp luật.

Để bảo đảm tiến độ, Ban Quản lý các dự án khu vực Hòa Bình tiếp tục báo cáo UBND tỉnh, đề xuất tăng cường sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong công tác tuyên truyền, đối thoại, vận động người dân; đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự tại hiện trường thi công và xử lý nghiêm các hành vi cố tình cản trở đo đạc, cắm mốc.

Về phía các nhà thầu, dù đang gặp khó khăn do giá nguyên nhiên liệu tăng cao nhưng Ban Quản lý các dự án khu vực Hòa Bình vẫn liên tục đôn đốc, sát cánh cùng họ tìm nguồn cung cấp vật liệu đắp từ các dự án lân cận để duy trì nhịp độ thi công liên tục.

Với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền tỉnh cùng sự đồng lòng chia sẻ từ phía người dân, những mét đường cuối cùng sẽ sớm được giải phóng. Một trục xuyên tâm đô thị Hòa Bình khang trang, hiện đại sớm được hoàn thành, tạo động lực cho sự phát triển mạnh mẽ trong khu vực.

Hồng Trung