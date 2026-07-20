Khởi tố 5 bị can tham gia cá độ bóng đá trên không gian mạng

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phát hiện nhóm đối tượng gồm Lê Văn Thường (sinh năm 1991), Phan Văn Tĩnh (sinh năm 1980) và Lê Văn Tuấn (sinh năm 1984), cùng trú tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Ngày 2/7/2026, các tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt triển khai phương án đấu tranh, khám xét, kiểm tra tại nhà các đối tượng. Qua đó thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử cùng các đồ vật liên quan phục vụ công tác điều tra, chứng minh hành vi phạm tội.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là 14 triệu đồng.

Ngày 3/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Thường, Phan Văn Tĩnh và Lê Văn Tuấn để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Lê Văn Thường (sinh năm 1991, trú tại xã Vĩnh Hưng) trong vụ án đánh bạc trên không gian mạng.

Trước đó, ngày 23/6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệt xóa một vụ đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet.

Quá trình điều tra xác định, đầu tháng 4/2026, Trịnh Văn Linh (sinh năm 1991, trú tại xã Vĩnh Thành) đã giao cho Vũ Mạnh Hùng (sinh năm 1991, trú tại xã Vĩnh Tường) một tài khoản cá độ bóng đá để tham gia cá cược trên một trang web cá độ.

Ngày 6/4/2026, Hùng sử dụng tài khoản này để cá cược với Linh trong trận đấu giữa Inter Milan và AS Roma thuộc Giải vô địch quốc gia Italia (Serie A) với số tiền 12 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Linh và Vũ Mạnh Hùng về hành vi đánh bạc.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phát hiện 3 vụ với 6 đối tượng liên quan đến hành vi cá độ bóng đá trên không gian mạng; đã khởi tố 2 vụ với 5 bị can và đang tiếp tục xác minh, xử lý 1 vụ với 1 đối tượng.

Việc liên tiếp triệt phá các vụ án cá độ bóng đá đã kịp thời ngăn chặn hoạt động đánh bạc trên không gian mạng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phòng ngừa những hệ lụy do tệ nạn cờ bạc gây ra.

Phòng Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân không tham gia cá độ bóng đá, đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc hoặc các trang web, tài khoản có dấu hiệu lôi kéo, môi giới cá cược trái phép, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

Huy Thắng