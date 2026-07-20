Quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy

Ma túy là hiểm họa đối với sức khỏe cộng đồng, là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, trật tự và sự phát triển bền vững của địa phương. Thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”, các địa phương trong tỉnh đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, vừa tập trung đấu tranh với tội phạm ma túy, vừa tăng cường phòng ngừa từ cơ sở.

Chủ động đấu tranh, truy tận nguồn cung ma túy

Triển khai tháng cao điểm đấu tranh phòng, chống ma túy, từ ngày 1/6/2026 đến ngày 30/6/2026, Công an xã Lập Thạch đã huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường rà soát địa bàn, quản lý đối tượng, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống ma túy.

Công an xã Lập Thạch phân công cán bộ bám địa bàn, nắm tình hình về các đối tượng có liên quan đến ma túy.

Riêng trong tháng cao điểm, Công an xã đã phát hiện, bắt giữ 3 vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Đặc biệt, thực hiện Kế hoạch số 483/KH-BCA ngày 7/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về cao điểm tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy và đấu tranh, triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, Công an xã Lập Thạch đã tập trung điều tra mở rộng các vụ án, truy xuất nguồn gốc ma túy, xác minh các đầu mối cung cấp, từng bước làm rõ các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Việc điều tra theo hướng “lần ngược đường đi của ma túy” không chỉ xử lý người tàng trữ, sử dụng mà còn hướng tới bóc gỡ các mắt xích cung cấp, góp phần triệt phá tận gốc các nguồn cung ma tuý.

Khu vực Công an xã Lập Thạch tuần tra, nắm tình hình địa bàn.

Bên cạnh đó, các tổ công tác của Công an xã thường xuyên tổ chức tuần tra lưu động tại những địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, các vị trí vắng vẻ, nơi các đối tượng có thể lợi dụng để sử dụng hoặc mua bán trái phép chất ma túy. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng tại khu dân cư, trường học, cơ quan, đoàn thể nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm về ma túy được Công an xã Lập Thạch tăng cường triển khai.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Lập Thạch đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố 9 vụ việc liên quan đến ma túy, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Trung tá Nguyễn Văn Sáu - Phó Trưởng Công an xã Lập Thạch cho biết: “Công an xã xác định đấu tranh với tội phạm ma túy phải thực hiện quyết liệt, liên tục và đồng bộ giữa phòng ngừa với tấn công trấn áp. Đồng thời, truy xuất nguồn gốc ma túy từ các vụ việc đã phát hiện để điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng cung cấp ma túy. Song song với đó, Công an xã cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt địa bàn và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, tích cực tố giác tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn không có ma túy”.

Huy động sức mạnh của quần chúng Nhân dân trong phòng, chống ma túy

Là địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp và đông công nhân lao động, xã Bình Xuyên có gần 700 cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà trọ với khoảng 15.000 công nhân thuê trọ. Đặc thù dân cư đông, thường xuyên biến động đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác quản lý cư trú và phòng ngừa tội phạm nói chung, tội phạm về ma túy nói riêng. Vì vậy, Công an xã Bình Xuyên đã tăng cường kiểm tra, rà soát các cơ sở lưu trú, quản lý chặt người thuê trọ; tăng cường tuần tra tại các khu nhà trọ, khu vực giáp ranh và những địa điểm có nguy cơ phát sinh hành vi sử dụng, tổ chức sử dụng hoặc mua bán trái phép chất ma túy.

Công an xã Bình Xuyên thực hiện kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các khu nhà trọ trên địa bàn.

Cùng với đó, lực lượng Công an xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các chủ nhà trọ, vận động thực hiện nghiêm việc khai báo tạm trú, kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện người có biểu hiện nghi vấn.

Chị Đinh Thị Oanh, chủ nhà trọ tại thôn Phục Khải, xã Bình Xuyên, chia sẻ: “Chúng tôi luôn được lực lượng Công an xã tuyên truyền, hướng dẫn cách nhận biết các biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy. Khi có người đến thuê phòng, gia đình đều yêu cầu thực hiện đầy đủ việc đăng ký tạm trú và chấp hành nội quy phòng trọ. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, chúng tôi báo ngay cho Công an để kịp thời kiểm tra, xử lý”.

Sự phối hợp giữa lực lượng Công an với các chủ nhà trọ đã hình thành mạng lưới nắm bắt thông tin ngay từ cơ sở, góp phần phát hiện, ngăn chặn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm ma túy. Tính riêng trong tháng 6, Công an xã Bình Xuyên đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; 1 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy và đưa 2 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Thực tiễn cho thấy, hiệu quả đấu tranh với tội phạm ma túy chỉ bền vững khi có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Cùng với việc quyết liệt xử lý các đối tượng vi phạm, việc phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp, chủ cơ sở lưu trú trong quản lý cư trú, phát hiện, tố giác tội phạm đang tạo nên “lá chắn” vững chắc từ cơ sở.

Những kết quả bước đầu tại xã Lập Thạch và xã Bình Xuyên là minh chứng rõ nét cho những giải pháp đã triển khai của lực lượng chức năng, góp phần hiện thực hoá mục tiêu xây dựng xã, phường không ma túy; giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường an toàn để phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Kim Liên