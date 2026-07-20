Hoàn thành lấy mẫu ADN 15 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại xã Yên Lạc

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Sáng 20/7, xã Yên Lạc tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và triển khai lấy mẫu hài cốt chưa xác định được danh tính tại ba nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Hoạt động nằm trong giai đoạn I của Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.
Các đại biểu thực hiện lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Yên Lạc.
Ba nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn xã Yên Lạc là nơi yên nghỉ của 197 anh hùng liệt sĩ, trong đó, còn 19 phần mộ chưa xác định được danh tính. Theo kế hoạch, giai đoạn I sẽ tiến hành lấy mẫu đối với 15 phần mộ, 4 phần mộ còn lại sẽ được thực hiện trong giai đoạn II.
Với tinh thần trách nhiệm cao, ngay trong buổi sáng 20/7, các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ đã hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt tại 15 phần mộ theo kế hoạch đề ra, bảo đảm đúng quy trình, quy định.
Việc lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, mở thêm cơ hội để thân nhân tìm lại người thân đã hy sinh, đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.
Thường trực Đảng ủy xã Yên Lạc trực tiếp chỉ đạo quá trình khai quật các phần mộ phục vụ cho quá trình lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ.
Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo xã Yên Lạc đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và Nhân dân tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin, tư liệu liên quan đến liệt sĩ và phần mộ liệt sĩ; tích cực đồng hành cùng các lực lượng chức năng trong công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch “500 ngày đêm”.
Việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ được thực hiện trang nghiêm, cẩn trọng, đảm bảo đúng quy định, trình tự.
Thông qua hoạt động ý nghĩa này, địa phương tiếp tục lan tỏa truyền thống cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn, trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng của nhiều gia đình liệt sĩ.
Kim Liên - Nguyễn Toàn
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