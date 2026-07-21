Tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh

{title}
{publish}
{head}
Sáng 21/7, Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức lớp tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) năm 2026 cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu khai mạc lớp tập huấn.
Tại lớp tập huấn, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh đã phổ biến các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; thông tin về tình hình cháy, nổ thời gian gần đây và phân tích những nguyên nhân phổ biến dẫn đến các vụ cháy.
Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH thông tin về tình hình cháy, nổ trên địa bàn tỉnh.
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh được hướng dẫn quy trình xử lý khi xảy ra cháy, kỹ năng thoát nạn an toàn, sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu và thực hành một số phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo tình huống giả định.
Lớp tập huấn công tác PCCC&CNCH.
Thông qua chương trình, học viên được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng nhận diện nguy cơ cháy, nổ tại nơi làm việc; nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy, đồng thời củng cố khả năng phối hợp, xử lý kịp thời các tình huống ngay từ cơ sở theo phương châm “4 tại chỗ”.
Thực hành một số phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo tình huống giả định.
Lớp tập huấn góp phần nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy cơ sở, giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ cháy, nổ, bảo đảm an toàn về người và tài sản, duy trì hoạt động của cơ quan an toàn, thông suốt.
Phương Thanh
Sáng 21/7, lực lượng chức năng thành phố Đồng Nai tiếp tục xử lý hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 người chết, 5 người bị thương.
baophutho.vn Ngày 20/7, tại cơ sở 3, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo...
baophutho.vn Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phát hiện nhóm đối tượng gồm Lê Văn Thường (sinh năm 1991), Phan Văn Tĩnh...
baophutho.vn Sáng 20/7, xã Yên Lạc tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và triển khai lấy mẫu hài cốt chưa xác định được danh tính tại ba...
baophutho.vn Rạng sáng 19/7, Tổ công tác 191 Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, truy đuổi và ngăn chặn một nhóm thanh thiếu niên mang theo nhiều hung khí...
baophutho.vn Ma túy là hiểm họa đối với sức khỏe cộng đồng, là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, trật tự và sự...
baophutho.vn Trong bối cảnh tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm trên địa bàn 8 xã, phường thuộc khu vực 12 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, số vụ...