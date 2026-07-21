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Tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh

Sáng 21/7, Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức lớp tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) năm 2026 cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

Tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnhLãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh đã phổ biến các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; thông tin về tình hình cháy, nổ thời gian gần đây và phân tích những nguyên nhân phổ biến dẫn đến các vụ cháy.

Tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnhCán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH thông tin về tình hình cháy, nổ trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh được hướng dẫn quy trình xử lý khi xảy ra cháy, kỹ năng thoát nạn an toàn, sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu và thực hành một số phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo tình huống giả định.

Tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnhLớp tập huấn công tác PCCC&CNCH.

Thông qua chương trình, học viên được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng nhận diện nguy cơ cháy, nổ tại nơi làm việc; nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy, đồng thời củng cố khả năng phối hợp, xử lý kịp thời các tình huống ngay từ cơ sở theo phương châm “4 tại chỗ”.

Tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnhThực hành một số phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo tình huống giả định.

Lớp tập huấn góp phần nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy cơ sở, giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ cháy, nổ, bảo đảm an toàn về người và tài sản, duy trì hoạt động của cơ quan an toàn, thông suốt.

Phương Thanh


Phương Thanh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng MTTQ Việt Nam Cảnh sát PCCC Phòng cháy chữa cháy Cán bộ Người lao động Phương châm 4 tại chỗ Cứu nạn Cháy nổ Cứu hộ công chức viên chức
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