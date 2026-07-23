Dũng Tiến mang hy vọng đoàn tụ đến thân nhân liệt sĩ

Thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ là chủ trương lớn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu ADN để xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin. Tại xã Dũng Tiến, những giọt máu được lưu giữ không chỉ phục vụ công tác giám định khoa học mà còn gửi gắm niềm hy vọng đoàn tụ của biết bao gia đình đã mòn mỏi chờ đợi suốt hơn nửa thế kỷ.

Mỗi mẫu ADN – Một niềm hy vọng trở về

Hiện nay, xã Dũng Tiến có 25 liệt sĩ chưa xác định được phần mộ. Đằng sau con số ấy là 25 câu chuyện chưa có hồi kết, là những bàn thờ vẫn chỉ có tấm bằng “Tổ quốc ghi công”, là những nén hương được thắp lên mỗi dịp lễ, Tết trong nỗi day dứt không biết người thân đang yên nghỉ nơi đâu. Chính vì vậy, chương trình thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ được triển khai đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của đông đảo Nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo, Công an xã Dũng Tiến đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch triển khai; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, Ban Công tác Mặt trận các thôn tiến hành rà soát thân nhân liệt sĩ thuộc diện lấy mẫu ADN, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa của chương trình.

Công an xã Dũng Tiến tuyên truyền về chủ trương nhân văn của Đảng, Nhà nước.

Phát huy tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã trực tiếp đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, kê khai thông tin. Mọi dữ liệu đều được rà soát, xác minh cẩn trọng nhằm bảo đảm tính chính xác, đầy đủ trước khi đưa vào cơ sở dữ liệu quốc gia. Đối với những trường hợp người cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc đi lại khó khăn, lực lượng Công an xã chủ động hỗ trợ tận nơi, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân tham gia.

Đại úy Bùi Văn Vượng - Phó Trưởng Công an xã Dũng Tiến cho biết: “Đây không đơn thuần là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm, tình cảm của lực lượng công an đối với các gia đình chính sách. Chúng tôi xác định phải làm bằng cả tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm, bảo đảm không bỏ sót trường hợp nào thuộc diện thu nhận mẫu ADN”.

Công an xã Dũng Tiến hướng dẫn thân nhân liệt sĩ kê khai theo mẫu.

41 mẫu ADN - 41 niềm hy vọng

Ngày 5/7/2026, tại Nhà văn hóa xã Kim Bôi, Công an xã Dũng Tiến phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức thu nhận mẫu ADN cho thân nhân các liệt sĩ trên địa bàn. Trong đợt này, xã Dũng Tiến có 41 mẫu ADN được thu nhận để bổ sung vào ngân hàng dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ.

Không chỉ làm tốt công tác rà soát, tuyên truyền và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, Công an xã Dũng Tiến còn tổ chức chuyến xe đưa đón miễn phí thân nhân liệt sĩ đến điểm thu nhận mẫu ADN tại Nhà văn hóa xã Kim Bôi. Trên chuyến xe nghĩa tình ấy là những cụ già tóc đã bạc, những người thân của các liệt sĩ mang theo niềm mong mỏi tìm lại người thân sau hàng chục năm xa cách.

Đối với nhiều thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức khỏe yếu hoặc điều kiện đi lại khó khăn, việc bố trí phương tiện đưa đón đã giúp họ yên tâm tham gia chương trình. Suốt hành trình, cán bộ, chiến sĩ Công an xã luôn tận tình hỗ trợ, thăm hỏi, động viên, tạo không khí gần gũi như người thân trong gia đình.

Công an xã Dũng Tiến hỗ trợ xe đưa đón thân nhân liệt sĩ lấy mẫu ADN.

Với tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, cán bộ, chiến sĩ Công an xã cùng lực lượng phối hợp tận tình đón tiếp, hướng dẫn người dân làm thủ tục, hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn trong suốt quá trình lấy mẫu, bảo đảm chu đáo, thuận tiện, an toàn và đúng quy định. Tại điểm lấy mẫu, nhiều thân nhân liệt sĩ với tâm trạng vừa xúc động vừa hy vọng. Không khí diễn ra trang nghiêm nhưng ấm áp nghĩa tình, cán bộ y tế cẩn trọng lấy từng mẫu máu, cán bộ Công an tận tình hướng dẫn từng người dân hoàn thiện hồ sơ. Tất cả đều diễn ra nhẹ nhàng nhưng chất chứa biết bao cảm xúc.

Trong số những người đến lấy mẫu có ông Bùi Văn Hạnh (sinh năm 1958, trú tại thôn Thông Thượng), người nhiều năm nay thờ cúng liệt sĩ Bùi Văn Pên (sinh năm 1948, là anh trai ông Hạnh). Liệt sĩ Bùi Văn Pên hy sinh năm 1969 tại chiến trường miền Nam, đến nay phần mộ vẫn chưa được xác định. Ông Hạnh không giấu được xúc động: “Gia đình tôi đã chờ hơn nửa thế kỷ để mong biết nơi anh tôi yên nghỉ. Hôm nay, được lấy mẫu ADN, chúng tôi như được thắp thêm một niềm hy vọng. Dù biết việc đối sánh sẽ cần thời gian nhưng chỉ cần còn hy vọng thì gia đình vẫn sẽ chờ”.

Lời chia sẻ mộc mạc ấy cũng là tâm tư chung của nhiều gia đình liệt sĩ có mặt tại buổi thu nhận mẫu. Với họ, mỗi giọt máu được lưu giữ hôm nay là một lời gửi gắm đến tương lai, mong rằng khoa học sẽ giúp nối lại những cuộc đoàn tụ còn dang dở.

Đồng chí Đinh Duy Chuyên - Chủ tịch UBND xã Dũng Tiến cho biết: “Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn xác định công tác đền ơn đáp nghĩa là nhiệm vụ thường xuyên. Chương trình thu nhận mẫu ADN có ý nghĩa đặc biệt, giúp thân nhân các liệt sĩ có thêm cơ hội tìm lại người thân sau nhiều năm thất lạc. Địa phương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và các ngành chức năng trong việc rà soát, cập nhật thông tin để không bỏ sót bất kỳ trường hợp nào”.

Công an xã Dũng Tiến đưa thân nhân liệt sĩ đến điểm lấy mẫu ADN.

41 mẫu ADN được thu nhận tại xã Dũng Tiến là 41 niềm hy vọng được gửi vào ngân hàng dữ liệu quốc gia. Phía sau mỗi mẫu ADN là một câu chuyện, một sự chờ đợi, một ước nguyện đoàn viên của những gia đình đã hy sinh quá nhiều cho Tổ quốc.

Đinh Thắng