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Tuổi trẻ Đất Tổ viết tiếp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

14/07/2026 07:39 GMT+7

baophutho.vn Trong những ngày tháng 7 tri ân, tuổi trẻ Đất Tổ đang viết tiếp truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” bằng nhiều việc làm ý nghĩa. Từ thăm hỏi, tặng quà, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ gia đình chính sách, đến tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Mỗi hoạt động đều thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ và những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị đạo lý tốt đẹp của dân tộc.

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